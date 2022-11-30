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https://sputnikarabic.ae/20221130/طهران-تحصل-على-16-مليار-يورو-كمستحقات-متأخرة-من-صادرات-النفط-1070694629.html
طهران تحصل على 1.6 مليار يورو كمستحقات متأخرة من صادرات النفط
طهران تحصل على 1.6 مليار يورو كمستحقات متأخرة من صادرات النفط
أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:07+0000
2022-11-30T11:07+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال أوجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "طهران تلقت العام الحالي 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة، وأنه ليس على العراق أية مستحقات متأخرة من صادرات الغاز".وأضاف أن "إيران حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط، وتلقت العام الحالي نحو 1.6 مليار يورو مقارنة بمليار يورو فقط العام الماضي".وأشار الوزير الإيراني إلى أنه "ليست هناك أية مستحقات متبقية لطهران من صادرات الغاز إلى العراق".
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-اتهام-طهران-بالهجوم-على-ناقلة-النفط-الصهيونية-قبالة-سواحل-سلطنة-عمان-كاذب-1070615821.html
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إيران, أخبار إيران, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن

طهران تحصل على 1.6 مليار يورو كمستحقات متأخرة من صادرات النفط

11:07 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / JOHNNY BUGEJAأحد أفراد الطاقم يتفقد الاسم الجديد لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقًا باسم "غريس 1"، قبالة ساحل جبل طارق في 18 أغسطس 2019
أحد أفراد الطاقم يتفقد الاسم الجديد لناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، المعروفة سابقًا باسم غريس 1، قبالة ساحل جبل طارق في 18 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / JOHNNY BUGEJA
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أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط.
طهران - سبوتنيك. وقال أوجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "طهران تلقت العام الحالي 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة، وأنه ليس على العراق أية مستحقات متأخرة من صادرات الغاز".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
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وأضاف أن "إيران حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط، وتلقت العام الحالي نحو 1.6 مليار يورو مقارنة بمليار يورو فقط العام الماضي".
وأشار الوزير الإيراني إلى أنه "ليست هناك أية مستحقات متبقية لطهران من صادرات الغاز إلى العراق".
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