https://sputnikarabic.ae/20221130/طهران-تحصل-على-16-مليار-يورو-كمستحقات-متأخرة-من-صادرات-النفط-1070694629.html
طهران تحصل على 1.6 مليار يورو كمستحقات متأخرة من صادرات النفط
طهران تحصل على 1.6 مليار يورو كمستحقات متأخرة من صادرات النفط
أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:07+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال أوجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "طهران تلقت العام الحالي 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة، وأنه ليس على العراق أية مستحقات متأخرة من صادرات الغاز".وأضاف أن "إيران حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط، وتلقت العام الحالي نحو 1.6 مليار يورو مقارنة بمليار يورو فقط العام الماضي".وأشار الوزير الإيراني إلى أنه "ليست هناك أية مستحقات متبقية لطهران من صادرات الغاز إلى العراق".
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-اتهام-طهران-بالهجوم-على-ناقلة-النفط-الصهيونية-قبالة-سواحل-سلطنة-عمان-كاذب-1070615821.html
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طهران تحصل على 1.6 مليار يورو كمستحقات متأخرة من صادرات النفط
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أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط.
طهران - سبوتنيك
. وقال أوجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "طهران تلقت العام الحالي 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة، وأنه ليس على العراق أية مستحقات متأخرة من صادرات الغاز".
وأضاف أن "إيران حصلت على جميع مستحقاتها المتأخرة من صادرات النفط، وتلقت العام الحالي نحو 1.6 مليار يورو مقارنة بمليار يورو فقط العام الماضي".
وأشار الوزير الإيراني إلى أنه "ليست هناك أية مستحقات متبقية لطهران من صادرات الغاز إلى العراق
".