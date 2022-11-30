عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/غضب-أوروبي-من-سياسة-بايدن-حول-الطاقة-وماكرون-يريد-تخفيض-الصراع-بين-روسيا-والغرب-1070693817.html
غضب أوروبي من سياسة بايدن حول الطاقة وماكرون يريد تخفيض الصراع بين روسيا والغرب
غضب أوروبي من سياسة بايدن حول الطاقة وماكرون يريد تخفيض الصراع بين روسيا والغرب
كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود أراء في الاتحاد الأوروبي تعتقد أن السياسة الأمريكية الجديدة تفاقم المشاكل الناجمة عن أزمة الطاقة في القارة العجوز. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T10:52+0000
2022-11-30T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
واشنطن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070534392_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_270173902c883abc7cce9414805e14da.jpg
ونوهت المصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى زعماء أوروبيين آخرين، غير راضين عن السياسة الأمريكية الجديدة، التي يعتقدون أنها تؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن أزمة الطاقة.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الغاز المورد من أمريكا أغلى بكثير من الغاز الروسي، و"يخلق عبئا على قاعدة الإنتاج في أوروبا".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ماكرون يخطط، خلال اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، للضغط على الرئيس الأمريكي من أجل الحد من خطر "صراع أوسع بين روسيا والغرب" حول أوكرانيا.وبالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون إن ماكرون يعتبر قانون خفض التضخم الأمريكي تهديدا للصناعة الأوروبية.وأشار المسؤولون إلى أن ماكرون يخطط لمطالبة بايدن باستثناءات ضريبية للشركات الأوروبية مماثلة لتلك المقدمة لشركات من كندا والمكسيك، حيث اعتبرت مصاد إعلامية أن هذه الزيارة "حاسمة" للعلاقات بين البلدين.وبدورهم، نوه مسؤولون من البيت الأبيض بأن هذه القضية من المرجح أن تكون القضية الرئيسية في المفاوضات التي سيجريها ماكرون في واشنطن، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون حل هذا النزاع خلال الزيارة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-بروكسل-تحاول-جاهدة-سرقة-الأصول-الروسية-المجمدة-1070691277.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070534392_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_e83960cc8bd48d0a51af5f117e929f30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو, واشنطن
العالم, الناتو, واشنطن

غضب أوروبي من سياسة بايدن حول الطاقة وماكرون يريد تخفيض الصراع بين روسيا والغرب

10:52 GMT 30.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnikالرئيس جو بايدن يحمل ميكروفون بالقرب من الديك الرومي بمناسبة عيد الشكر الوطني، خلال حفل عفو في البيت الأبيض في واشنطن، 21 نوفمبر 2022.
الرئيس جو بايدن يحمل ميكروفون بالقرب من الديك الرومي بمناسبة عيد الشكر الوطني، خلال حفل عفو في البيت الأبيض في واشنطن، 21 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود أراء في الاتحاد الأوروبي تعتقد أن السياسة الأمريكية الجديدة تفاقم المشاكل الناجمة عن أزمة الطاقة في القارة العجوز.
ونوهت المصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى زعماء أوروبيين آخرين، غير راضين عن السياسة الأمريكية الجديدة، التي يعتقدون أنها تؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن أزمة الطاقة.
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الغاز المورد من أمريكا أغلى بكثير من الغاز الروسي، و"يخلق عبئا على قاعدة الإنتاج في أوروبا".

"بدأت العلاقات عبر الأطلسي في التدهور، حيث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين غير راضين عن السياسة الأمريكية الجديدة، والتي، وفقا لهم، تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي تغذيها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناجمة عنها".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ماكرون يخطط، خلال اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، للضغط على الرئيس الأمريكي من أجل الحد من خطر "صراع أوسع بين روسيا والغرب" حول أوكرانيا.
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
الخارجية الروسية تؤكد أن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية المجمدة
10:46 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون إن ماكرون يعتبر قانون خفض التضخم الأمريكي تهديدا للصناعة الأوروبية.

وبحسب الصحيفة، يقول المسؤولون الفرنسيون إن الإجراءات الأمريكية "تعاقب" العديد من السلع الأوروبية الصنع، مثل البطاريات والسيارات الكهربائية.

وأشار المسؤولون إلى أن ماكرون يخطط لمطالبة بايدن باستثناءات ضريبية للشركات الأوروبية مماثلة لتلك المقدمة لشركات من كندا والمكسيك، حيث اعتبرت مصاد إعلامية أن هذه الزيارة "حاسمة" للعلاقات بين البلدين.
وبدورهم، نوه مسؤولون من البيت الأبيض بأن هذه القضية من المرجح أن تكون القضية الرئيسية في المفاوضات التي سيجريها ماكرون في واشنطن، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون حل هذا النزاع خلال الزيارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала