https://sputnikarabic.ae/20221130/غضب-أوروبي-من-سياسة-بايدن-حول-الطاقة-وماكرون-يريد-تخفيض-الصراع-بين-روسيا-والغرب-1070693817.html

غضب أوروبي من سياسة بايدن حول الطاقة وماكرون يريد تخفيض الصراع بين روسيا والغرب

غضب أوروبي من سياسة بايدن حول الطاقة وماكرون يريد تخفيض الصراع بين روسيا والغرب

كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود أراء في الاتحاد الأوروبي تعتقد أن السياسة الأمريكية الجديدة تفاقم المشاكل الناجمة عن أزمة الطاقة في القارة العجوز. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T10:52+0000

2022-11-30T10:52+0000

2022-11-30T10:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

واشنطن

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ونوهت المصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى زعماء أوروبيين آخرين، غير راضين عن السياسة الأمريكية الجديدة، التي يعتقدون أنها تؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن أزمة الطاقة.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الغاز المورد من أمريكا أغلى بكثير من الغاز الروسي، و"يخلق عبئا على قاعدة الإنتاج في أوروبا".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ماكرون يخطط، خلال اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، للضغط على الرئيس الأمريكي من أجل الحد من خطر "صراع أوسع بين روسيا والغرب" حول أوكرانيا.وبالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون إن ماكرون يعتبر قانون خفض التضخم الأمريكي تهديدا للصناعة الأوروبية.وأشار المسؤولون إلى أن ماكرون يخطط لمطالبة بايدن باستثناءات ضريبية للشركات الأوروبية مماثلة لتلك المقدمة لشركات من كندا والمكسيك، حيث اعتبرت مصاد إعلامية أن هذه الزيارة "حاسمة" للعلاقات بين البلدين.وبدورهم، نوه مسؤولون من البيت الأبيض بأن هذه القضية من المرجح أن تكون القضية الرئيسية في المفاوضات التي سيجريها ماكرون في واشنطن، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون حل هذا النزاع خلال الزيارة.

https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-بروكسل-تحاول-جاهدة-سرقة-الأصول-الروسية-المجمدة-1070691277.html

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