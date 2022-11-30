https://sputnikarabic.ae/20221130/فيفا-يعلن-تعيين-أول-طاقم-تحكيم-نسائي-لإدارة-مباراة-في-كأس-العالم-للرجال-1070696752.html
"فيفا" يعلن تعيين أول طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة في كأس العالم للرجال
"فيفا" يعلن تعيين أول طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة في كأس العالم للرجال
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تعيين أول طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة في كأس العالم للرجال. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:23+0000
2022-11-30T12:23+0000
2022-11-30T12:23+0000
رياضة
مجتمع
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وأضاف "فيفا" أنه تم تعيين الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، غدا الخميس، المقررة على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم قطر 2022.وتقرر تعيين الحكم الفرنسية ستيفاني فرابار لقيادة المباراة، وذلك بمعاونة الحكمين البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز، ليصبح هذا الثلاثي أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال.ومن المقرر أن تكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي، لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/ آذار الماضي، وأيضا مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221127/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يتقدم-بشكوى-للفيفا-بحق-الاتحاد-الأمريكي-1070597669.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
"فيفا" يعلن تعيين أول طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة في كأس العالم للرجال
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تعيين أول طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة في كأس العالم للرجال.
وأضاف "فيفا" أنه تم تعيين الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، غدا الخميس، المقررة على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وتقرر تعيين الحكم الفرنسية ستيفاني فرابار لقيادة المباراة، وذلك بمعاونة الحكمين البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز، ليصبح هذا الثلاثي أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال.
ومن المقرر أن تكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي، لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/ آذار الماضي، وأيضا مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.