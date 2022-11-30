https://sputnikarabic.ae/20221130/قطاع-السيارات-المستعملة-في-لبنان-مهدد-بالانهيار--1070697586.html

قطاع السيارات المستعملة في لبنان مهدد بالانهيار

قطاع السيارات المستعملة في لبنان مهدد بالانهيار

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرفية ورفع الدولار الجمركي 10 أضعاف في لبنان، يتعرض قطاع السيارات المستعملة إلى أزمة باتت تهدد وجوده بعد أن كان يشكل موردًا... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T12:44+0000

2022-11-30T12:44+0000

2022-11-30T12:44+0000

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وستبدأ السلطات اللبنانية باستيفاء الرسوم الجمركية على سعر 15 ألف ليرة لبنانية، مطلع الشهر المقبل، بعد أن كانت على سعر 1500 ليرة لبنانية.بهذا السياق، يحذر نقيب أصحاب السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس من هذه الخطوة لما لها من ضرر على خزينة الدولة والمواطن والتاجر.وأضاف فرنسيس أن "المتضرر الثاني هو المواطن، المواطن اليوم الذي كان يشتري سيارة إذا كانت رسومها الجمركية 2000 دولار فريش ستصبح رسومها 18 ألف دولار، وبهذا السعر الأكيد أنه لن يشتريها لأن المواطن اللبناني ماديًا متضايق، الذي يحرك السوق هم الذين لديهم أشغال خارج البلد وينتجون دولارات (فريش)، يعني المواطن اللبناني سيتضرر والناس ستعمل على إصلاح سياراتها بدل تجديدها، وعلى المدى الطويل ستصبح السيارات موديلاتها قديمة لأنه لم يعد هناك تجديد لسوق السيارات، والتاجر أكيد سينخفض لديه المبيع وهو المتضرر الثالث، أولًا يلحق الضرر بخزينة الدولة ثانيًا المواطن وثالثًا التاجر الذي تتراجع لديه حركة المبيع".كما اعتبر فرنسيس أن المنفس الوحيد للمواطن اللبناني هو أن الرسوم الجمركية كانت لا تزال على 1500 ليرة لبنانية في كل القطاعات وليس فقط في قطاع السيارات.وذكر أن "عدة كتابات أرسلناها للجمارك والمالية، لم يرد أحد علينا، يقولون الدولة بحاجة لأموال، ويتبعون هذه السياسة التي اتبعوها من قبل في سلسلة الرتب والرواتب، ورأوا إلى أين أوصلتهم، وكلما ينقص أموال في صندوق الخزينة يرفعون الرسوم على المواطن"، مضيفًا: "هذا المواطن ماذا سيتحمل بعد يعني نتحدث عن مواطن لا يستطيع أن يشتري المازوت لتدفئة عائلته، لا يستطيع أن يدفع أقساط المدرسة لأولاده، لا يستطيع أن يشتري الدواء ليطبب نفسه، لا يستطيع أن يدخل إلى مستشفى ليجري عملية، وأموال العالم محجوزة في المصارف لا يستطيعون أن يأخذوها، هل هناك أحد يزيد رسوم على شعب ينازع؟ هذا قرار غباء وليس قرار ذكاء، ويدمر الدورة الاقتصادية بدل إيجاد حلول لإحياء الدورة الاقتصادية".

https://sputnikarabic.ae/20221130/لبنان-اندلاع-حريق-كبير-في-مستودعات-داخل-مرفأ-بيروت-1070694273.html

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