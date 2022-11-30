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قناة عبرية: تهديدات تمس حياة الرئيس الإسرائيلي قبل جولة خليجية
قناة عبرية: تهديدات تمس حياة الرئيس الإسرائيلي قبل جولة خليجية
زعمت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت تهديدات تمس حياة الرئيس يتسحاق هرتسوغ قبل جولة خليجية يجريها بعد أيام. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T21:47+0000
2022-11-30T21:47+0000
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وقالت القناة "12": "من المتوقع أن يزور الرئيس يتسحاق هرتسوغ البحرين والإمارات يوم الأحد المقبل. ومع ذلك، وقبل الزيارة، رصد المسؤولون الأمنيون احتجاجا يتضمن تهديدات ضمنية لحياته، ودعوة واضحة له بعدم الحضور".وتابعت القناة: "في أحد إعلانات الاحتجاج المنشورة، وُصف هرتسوغ بأنه "مجرم" وكُتب "أنت لست مرغوبا فيك". النص في هذا الإعلان مكتوب بثلاث لغات - العبرية والعربية والإنجليزية. إعلان آخر باللغة العربية جاء فيه: "التطبيع خيانة، لا تأتي".وبحسب القناة فإن الاحتجاج على زيارة هرتسوغ والذي ازاد زخما على مواقع التواصل الاجتماعي "يؤثر على حراسة الرئيس في مختلف الدوائر قبيل الزيارة والتي سيتم تشديدها".وقال مكتب هرتسوغ ردا على تقرير القناة إن "الزيارة لن تلغى، بل سيتم تشديد الإجراءات الأمنية".وخلال الزيارة السابقة للرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخًا على عاصمة البلاد حيث كان يتواجد.ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، ولاحقا جرى توقيع اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة كالطيران والسياحة والتجارة وغيرها.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين

قناة عبرية: تهديدات تمس حياة الرئيس الإسرائيلي قبل جولة خليجية

21:47 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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زعمت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت تهديدات تمس حياة الرئيس يتسحاق هرتسوغ قبل جولة خليجية يجريها بعد أيام.
وقالت القناة "12": "من المتوقع أن يزور الرئيس يتسحاق هرتسوغ البحرين والإمارات يوم الأحد المقبل. ومع ذلك، وقبل الزيارة، رصد المسؤولون الأمنيون احتجاجا يتضمن تهديدات ضمنية لحياته، ودعوة واضحة له بعدم الحضور".
وتابعت القناة: "في أحد إعلانات الاحتجاج المنشورة، وُصف هرتسوغ بأنه "مجرم" وكُتب "أنت لست مرغوبا فيك". النص في هذا الإعلان مكتوب بثلاث لغات - العبرية والعربية والإنجليزية. إعلان آخر باللغة العربية جاء فيه: "التطبيع خيانة، لا تأتي".
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وبحسب القناة فإن الاحتجاج على زيارة هرتسوغ والذي ازاد زخما على مواقع التواصل الاجتماعي "يؤثر على حراسة الرئيس في مختلف الدوائر قبيل الزيارة والتي سيتم تشديدها".
وقال مكتب هرتسوغ ردا على تقرير القناة إن "الزيارة لن تلغى، بل سيتم تشديد الإجراءات الأمنية".
وخلال الزيارة السابقة للرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخًا على عاصمة البلاد حيث كان يتواجد.
ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، ولاحقا جرى توقيع اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة كالطيران والسياحة والتجارة وغيرها.
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