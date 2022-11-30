https://sputnikarabic.ae/20221130/كوساتشوف-التنمية-المستدامة-في-العالم-تفيد-روسيا-والصين-1070679970.html
كوساتشوف: التنمية المستدامة في العالم تفيد روسيا والصين
كوساتشوف: التنمية المستدامة في العالم تفيد روسيا والصين
صرح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، بأن التنمية المستدامة للعالم، التي ستحل محل الفوضى التي أثارها الغرب، ستفيد روسيا والصين والحلفاء في... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T07:21+0000
2022-11-30T07:21+0000
2022-11-30T07:21+0000
روسيا
التنمية المستدامة
الصين
العولمة
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وقال كوساتشوف في منشور عبر حسابه على موقع تلغرام، اليوم الأربعاء: "خلال سنوات عديدة وجهود متواصلة لواشنطن وحلفاء الناتو، تم تحويل العولمة المزدهرة بشكل موضوعي ومفيد بشكل متساو لجميع المشاركين، إلى شبه نظام عالمي قائم على القواعد الغربية".وأضاف: "لا يوجد حتى أثر للتنمية المستدامة على المستوى العالمي. لا يوجد حتى شبه نظام، بل فوضى عالمية، أثارها الغرب دون تفكير، والتي تستمد منه الولايات المتحدة فقط فائدة مؤقتة ودون حلفاء بالفعل... ولكن في المستقبل، بالفعل على أساس التنمية المستدامة حقا كبديل للفوضى، سيتم استخراج مراكز القوة الأخرى - أولاً وقبل كل شيء، روسيا والصين، وكذلك حلفاؤنا في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس".
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روسيا, التنمية المستدامة, الصين, العولمة
روسيا, التنمية المستدامة, الصين, العولمة
كوساتشوف: التنمية المستدامة في العالم تفيد روسيا والصين
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صرح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، بأن التنمية المستدامة للعالم، التي ستحل محل الفوضى التي أثارها الغرب، ستفيد روسيا والصين والحلفاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.
وقال كوساتشوف في منشور عبر حسابه على موقع تلغرام، اليوم الأربعاء: "خلال سنوات عديدة وجهود متواصلة لواشنطن وحلفاء الناتو، تم تحويل العولمة المزدهرة بشكل موضوعي ومفيد بشكل متساو لجميع المشاركين، إلى شبه نظام عالمي قائم على القواعد الغربية".
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن العولمة التي يمكن أن تصبح محركا حقيقيا للتنمية المستدامة للبشرية، تتفكك وتجمد.
وأضاف: "لا يوجد حتى أثر للتنمية المستدامة على المستوى العالمي. لا يوجد حتى شبه نظام، بل فوضى عالمية، أثارها الغرب دون تفكير، والتي تستمد منه الولايات المتحدة فقط فائدة مؤقتة ودون حلفاء بالفعل... ولكن في المستقبل، بالفعل على أساس التنمية المستدامة حقا كبديل للفوضى، سيتم استخراج مراكز القوة الأخرى - أولاً وقبل كل شيء، روسيا والصين، وكذلك حلفاؤنا في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس".