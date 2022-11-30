https://sputnikarabic.ae/20221130/لافروف-على-القوى-النووية-تجنب-أي-مواجهة-عسكرية-1070705502.html
لافروف: على القوى النووية تجنب أي مواجهة عسكرية
لافروف: على القوى النووية تجنب أي مواجهة عسكرية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن القوى النووية بحاجة إلى تجنب أي اشتباك عسكري، لأن التصعيد قد يصبح خارج السيطرة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T15:42+0000
2022-11-30T15:42+0000
2022-11-30T15:42+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وأكد لافروف، خلال لقاء مع المشاركين في برنامج "الحوار من أجل المستقبل"، أنه "بالإضافة إلى عدم جواز مثل هذه الحرب، من الضروري تجنب أي صدام عسكري بين القوى النووية، حتى باستخدام الأسلحة التقليدية".وأشار لافروف إلى أن التصعيد يمكن أن يصبح "خارج السيطرة"، وأن "الزملاء الغربيين يحاولون التهرب من هذا الجزء من المعادلة".وأضاف لافروف أن "هذا يكشف الكثير، بما في ذلك على ضوء نهجهم بشأن أوكرانيا، التي يتم دفعها حرفيا لمواصلة الحرب التي يشنها الغرب ضد روسيا".وكان حلف شمال الأطلسي تعهد أمس الثلاثاء، في اجتماع له في بوخارست، بتكثيف الدعم بصورة كبيرة لأوكرانيا، فيما قالت الخارجية الروسية إن نتائج الاجتماع تشير إلى عدم اهتمام الحلف بحل سياسي في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/لافروف-يصف-مجموعة-بريكس-بأنها-نموذج-للدبلوماسية-المتعددة-الأطراف-1070494456.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: على القوى النووية تجنب أي مواجهة عسكرية
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن القوى النووية بحاجة إلى تجنب أي اشتباك عسكري، لأن التصعيد قد يصبح خارج السيطرة.
موسكو - سبوتنيك. وأكد لافروف
، خلال لقاء مع المشاركين في برنامج "الحوار من أجل المستقبل"، أنه "بالإضافة إلى عدم جواز مثل هذه الحرب، من الضروري تجنب أي صدام عسكري بين القوى النووية، حتى باستخدام الأسلحة التقليدية".
وأشار لافروف إلى أن التصعيد يمكن أن يصبح "خارج السيطرة"، وأن "الزملاء الغربيين يحاولون التهرب من هذا الجزء من المعادلة".
وأضاف لافروف أن "هذا يكشف الكثير، بما في ذلك على ضوء نهجهم بشأن أوكرانيا
، التي يتم دفعها حرفيا لمواصلة الحرب التي يشنها الغرب ضد روسيا".
وكان حلف شمال الأطلسي تعهد أمس الثلاثاء، في اجتماع له في بوخارست، بتكثيف الدعم بصورة كبيرة لأوكرانيا، فيما قالت الخارجية الروسية إن نتائج الاجتماع تشير إلى عدم اهتمام الحلف بحل سياسي في أوكرانيا.