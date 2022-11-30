https://sputnikarabic.ae/20221130/لبنان-اندلاع-حريق-كبير-في-مستودعات-داخل-مرفأ-بيروت-1070694273.html
لبنان... اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت
لبنان... اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في مستودعات داخل مرفأ بيروت. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:02+0000
2022-11-30T11:02+0000
2022-11-30T11:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/11/1066522076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3197ecf537b1f0c1cb7a63834cb0adb.jpg
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه "نشب حريق في مستوعبين لقطع السيارات ونقل الأثاث داخل مرفأ بيروت"، مشيرة إلى أن "عناصر الدفاع المدني توجهت إلى المرفأ لمؤازرة فوج إطفاء بيروت بعمليات الإطفاء".وأكدت أنه "تمت السيطرة حاليا على الحريق. في حين تستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران".وكان لبنان شهد انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب عام 2020، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220804/حزب-الله-يعزي-أهالي-جميع-ضحايا-حادثة-مرفأ-بيروت-1065974975.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/11/1066522076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1d22fb13672293f7b609d7fa408ca0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
لبنان... اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت
تابعنا عبر
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في مستودعات داخل مرفأ بيروت.
وأفادت وسائل
إعلام لبنانية بأنه "نشب حريق في مستوعبين لقطع السيارات ونقل الأثاث داخل مرفأ بيروت"، مشيرة إلى أن "عناصر الدفاع المدني توجهت إلى المرفأ لمؤازرة فوج إطفاء بيروت بعمليات الإطفاء".
وأكدت أنه "تمت السيطرة حاليا على الحريق. في حين تستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران".
وكان لبنان شهد انفجارا مدويا
، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب عام 2020، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.
وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت
منذ 6 سنوات تقريبا.