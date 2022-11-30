عربي
https://sputnikarabic.ae/20221130/لبنان-اندلاع-حريق-كبير-في-مستودعات-داخل-مرفأ-بيروت-1070694273.html
لبنان... اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت
لبنان... اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في مستودعات داخل مرفأ بيروت. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:02+0000
2022-11-30T11:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/11/1066522076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3197ecf537b1f0c1cb7a63834cb0adb.jpg
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه "نشب حريق في مستوعبين لقطع السيارات ونقل الأثاث داخل مرفأ بيروت"، مشيرة إلى أن "عناصر الدفاع المدني توجهت إلى المرفأ لمؤازرة فوج إطفاء بيروت بعمليات الإطفاء".وأكدت أنه "تمت السيطرة حاليا على الحريق. في حين تستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران".وكان لبنان شهد انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب عام 2020، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220804/حزب-الله-يعزي-أهالي-جميع-ضحايا-حادثة-مرفأ-بيروت-1065974975.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/11/1066522076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1d22fb13672293f7b609d7fa408ca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان
لبنان, أخبار لبنان

لبنان... اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت

11:02 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Abed.K Bayقرار بهدم الجزء الشمالي لأهراءات مرفأ بيروت وبناء اهراءات جديدة
قرار بهدم الجزء الشمالي لأهراءات مرفأ بيروت وبناء اهراءات جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في مستودعات داخل مرفأ بيروت.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه "نشب حريق في مستوعبين لقطع السيارات ونقل الأثاث داخل مرفأ بيروت"، مشيرة إلى أن "عناصر الدفاع المدني توجهت إلى المرفأ لمؤازرة فوج إطفاء بيروت بعمليات الإطفاء".
وأكدت أنه "تمت السيطرة حاليا على الحريق. في حين تستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران".
وقفة أمام مرفأ بيروت للمطالبة بإخماد الحريق المندلع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
"حزب الله" يعزي أهالي جميع ضحايا حادثة مرفأ بيروت
4 أغسطس, 08:15 GMT
وكان لبنان شهد انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب عام 2020، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.
وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала