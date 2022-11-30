https://sputnikarabic.ae/20221130/مباحثات-يمنية---إماراتية-حول-تنسيق-إجراءات-الرد-على-استهداف-أنصار-الله-الموانئ-النفطية-1070715539.html

مباحثات يمنية - إماراتية حول تنسيق إجراءات الرد على استهداف "أنصار الله" الموانئ النفطية

مباحثات يمنية - إماراتية حول تنسيق إجراءات الرد على استهداف "أنصار الله" الموانئ النفطية

بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مستجدات... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T21:27+0000

2022-11-30T21:27+0000

2022-11-30T21:27+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "محمد بن زايد تبادل النقاش مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، حول التطورات اليمنية والعلاقات الثنائية، بما في ذلك الإصلاحات الرئاسية والحكومية، والإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية الوطنية [في إشارة إلى هجمات الجماعة على موانئ تصدير النفط] وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني، والأمن والسلم الدوليين".وأعرب رئيس مجلس القيادة اليمني، عن "خالص تقديره لمواقف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين"، على حد تعبيره.ويوم الاثنين الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله" هجوماً جوياً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، قالت إنه أجبر سفينة كانت تستعد لنقل شحنة كبيرة من الخام على المغادرة.والهجوم الجوي يعد الثاني لـ "أنصار الله" على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر، بعد إعلان الجماعة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طلبها من الشركات النفطية إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221130/الجيش-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتحضير-لهجمات-على-موانئ-ومنشآت-نفطية-وسفن--1070707901.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله