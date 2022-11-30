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https://sputnikarabic.ae/20221130/متحدث-الخارجية-الإيرانية-قطر-أصبحت-معرضا-لرفض-إسرائيل-1070698268.html
متحدث الخارجية الإيرانية: قطر أصبحت معرضا لرفض إسرائيل
متحدث الخارجية الإيرانية: قطر أصبحت معرضا لرفض إسرائيل
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية لم يزل كراهية هذه الدول لإسرائيل. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:54+0000
2022-11-30T12:54+0000
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وأضاف في إشارة إلى الأجواء السلبية ضد إسرائيل في مونديال قطر، أن "كيان الاحتلال منبوذ من قبل جميع الدول في العالم".وكتب كنعاني، عبر حسابه على "تويتر": "أصبحت دولة قطر معرضا لاشمئزاز الرأي العام من الكيان الصهيوني".وأظهرت مقاطع مصورة لفضائيات إسرائيلية تتابع أجواء مونديال قطر 22، رفضًا لوجود هذه الفضائيات في قطر، حيث رفض المشجعون الحديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بل وأنكروا وجود إسرائيل، معتبرينها دولة احتلال.ونقلت صحف إسرائيلية عن مراسليها في المونديال، رفض الجماهير العربية من مختلف الأقطار لهم، وكتب مراسلو صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذلك في أثناء تغطيتهم كأس العالم، مؤكدين أنهم شاهدوا رفض وكره العرب لإسرائيل، حتى مع الدول التي وقعت معها إسرائيل اتفاقيات سلام.يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية، وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221115/إعلام-مسؤول-إسرائيلي-يجتمع-مع-وزير-خارجية-سلطنة-عمان-لدفع-التطبيع-وفتح-الأجواء-1070193680.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر

متحدث الخارجية الإيرانية: قطر أصبحت معرضا لرفض إسرائيل

12:54 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAمنتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية لم يزل كراهية هذه الدول لإسرائيل.
وأضاف في إشارة إلى الأجواء السلبية ضد إسرائيل في مونديال قطر، أن "كيان الاحتلال منبوذ من قبل جميع الدول في العالم".
وكتب كنعاني، عبر حسابه على "تويتر": "أصبحت دولة قطر معرضا لاشمئزاز الرأي العام من الكيان الصهيوني".

وأضاف: "اتفاق التطبيع مع بعض الحكومات العربية لم يزل كراهية الدول العربية للكيان الصهيوني".

وأظهرت مقاطع مصورة لفضائيات إسرائيلية تتابع أجواء مونديال قطر 22، رفضًا لوجود هذه الفضائيات في قطر، حيث رفض المشجعون الحديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بل وأنكروا وجود إسرائيل، معتبرينها دولة احتلال.
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
إعلام: مسؤول إسرائيلي يجتمع مع وزير خارجية سلطنة عمان لدفع التطبيع وفتح الأجواء
15 نوفمبر, 10:28 GMT
ونقلت صحف إسرائيلية عن مراسليها في المونديال، رفض الجماهير العربية من مختلف الأقطار لهم، وكتب مراسلو صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذلك في أثناء تغطيتهم كأس العالم، مؤكدين أنهم شاهدوا رفض وكره العرب لإسرائيل، حتى مع الدول التي وقعت معها إسرائيل اتفاقيات سلام.
يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية، وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
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