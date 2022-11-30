https://sputnikarabic.ae/20221130/متحدث-الخارجية-الإيرانية-قطر-أصبحت-معرضا-لرفض-إسرائيل-1070698268.html

متحدث الخارجية الإيرانية: قطر أصبحت معرضا لرفض إسرائيل

متحدث الخارجية الإيرانية: قطر أصبحت معرضا لرفض إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية لم يزل كراهية هذه الدول لإسرائيل. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف في إشارة إلى الأجواء السلبية ضد إسرائيل في مونديال قطر، أن "كيان الاحتلال منبوذ من قبل جميع الدول في العالم".وكتب كنعاني، عبر حسابه على "تويتر": "أصبحت دولة قطر معرضا لاشمئزاز الرأي العام من الكيان الصهيوني".وأظهرت مقاطع مصورة لفضائيات إسرائيلية تتابع أجواء مونديال قطر 22، رفضًا لوجود هذه الفضائيات في قطر، حيث رفض المشجعون الحديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بل وأنكروا وجود إسرائيل، معتبرينها دولة احتلال.ونقلت صحف إسرائيلية عن مراسليها في المونديال، رفض الجماهير العربية من مختلف الأقطار لهم، وكتب مراسلو صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذلك في أثناء تغطيتهم كأس العالم، مؤكدين أنهم شاهدوا رفض وكره العرب لإسرائيل، حتى مع الدول التي وقعت معها إسرائيل اتفاقيات سلام.يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية، وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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