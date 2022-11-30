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https://sputnikarabic.ae/20221130/متحدث-الداخلية-الأفغانية-لـسبوتنيك-مقتل-10-طلاب-إثر-تفجير-يستهدف-مدرسة-دينية-في-ولاية-سمنغان-1070694747.html
متحدث الداخلية الأفغانية لـ"سبوتنيك": مقتل 10 طلاب إثر تفجير يستهدف مدرسة دينية في ولاية سمنغان
متحدث الداخلية الأفغانية لـ"سبوتنيك": مقتل 10 طلاب إثر تفجير يستهدف مدرسة دينية في ولاية سمنغان
لقي 10 طلاب مصرعهم في تفجير استهدف مدرسة دينية في ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، 30.11.2022, سبوتنيك عربي
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كابول - سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نافع تاكور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "10 طلاب أفغان قتلوا في التفجير الذي استهدف مدرسة دينية في ولاية سمنغان شمالي البلاد، فيما أصيب طلاب آخرين".ووصفتها طالبان بأنها "جريمة لا تغتفر"، وأمرت ببدء التحقيق في الواقعة، وفق تاكور.ولم يتم الإعلان حتى الآن عن متبني الهجوم أو تفاصيله.
https://sputnikarabic.ae/20221126/طالبان-تستنكر-تصريحات-الأمم-المتحدة-حول-نظام-العقوبات-الإسلامية-في-أفغانستان-1070555420.html
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن

متحدث الداخلية الأفغانية لـ"سبوتنيك": مقتل 10 طلاب إثر تفجير يستهدف مدرسة دينية في ولاية سمنغان

11:10 GMT 30.11.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
عناصر من طالبان يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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لقي 10 طلاب مصرعهم في تفجير استهدف مدرسة دينية في ولاية سمنغان شمالي أفغانستان،
كابول - سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نافع تاكور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "10 طلاب أفغان قتلوا في التفجير الذي استهدف مدرسة دينية في ولاية سمنغان شمالي البلاد، فيما أصيب طلاب آخرين".
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
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26 نوفمبر, 07:02 GMT
ووصفتها طالبان بأنها "جريمة لا تغتفر"، وأمرت ببدء التحقيق في الواقعة، وفق تاكور.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن متبني الهجوم أو تفاصيله.
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