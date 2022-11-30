https://sputnikarabic.ae/20221130/مسؤول-أمريكي-بايدن-على-استعداد-للجوء-إلى-الخيار-العسكري-مع-إيران-إذا-فشل-مسار-الدبلوماسية-1070711280.html
مسؤول أمريكي: بايدن على استعداد للجوء إلى الخيار العسكري مع إيران إذا فشل مسار الدبلوماسية
مسؤول أمريكي: بايدن على استعداد للجوء إلى الخيار العسكري مع إيران إذا فشل مسار الدبلوماسية
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن، على استعداد للجوء إلى الخيار العسكري مع إيران إذا فشل مسار العقوبات... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T17:05+0000
2022-11-30T17:05+0000
2022-11-30T17:05+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مالي في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن "بايدن أكد أننا سنعتمد خيار العقوبات والضغط والدبلوماسية، وإذا فشل كل هذا سنلجأ للخيار العسكري كحل أخير. هذا الأمر سيحدث إذا كان سيمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لكننا لم نصل لهذه المرحلة بعد".وأشار مالي إلى أن إدارة بايدن تأمل في أن تغير إيران سلوكها الراهن.وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران، مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221116/إيران-تتهم-أمريكا-بـالنفاق-وتؤكد-مواصلة-العمل-الجاد-لتخطي-العقوبات-1070231161.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول أمريكي: بايدن على استعداد للجوء إلى الخيار العسكري مع إيران إذا فشل مسار الدبلوماسية
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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن، على استعداد للجوء إلى الخيار العسكري مع إيران إذا فشل مسار العقوبات والدبلوماسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مالي في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن "بايدن أكد أننا سنعتمد خيار العقوبات
والضغط والدبلوماسية، وإذا فشل كل هذا سنلجأ للخيار العسكري كحل أخير. هذا الأمر سيحدث إذا كان سيمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لكننا لم نصل لهذه المرحلة بعد".
وأشار مالي إلى أن إدارة بايدن تأمل في أن تغير إيران سلوكها الراهن.
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران، مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني
، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.