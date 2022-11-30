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https://sputnikarabic.ae/20221130/مسؤول-إيراني-يتوقع-أن-تصل-صادرات-بلاده-إلى-العراق-إلى-9-مليارات-دولار-1070714417.html
مسؤول إيراني يتوقع أن تصل صادرات بلاده إلى العراق إلى 9 مليارات دولار
مسؤول إيراني يتوقع أن تصل صادرات بلاده إلى العراق إلى 9 مليارات دولار
أعرب مسؤول إيراني، عن أمله في رفع حجم صادرات بلاده من المنتجات البترولية والزراعية إلى العراق خلال الأشهر المقبلة، وتعويض عجز الصادرات الحالي. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T20:16+0000
2022-11-30T20:16+0000
العراق
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إيران
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران سيد حميد حسيني لوكالة "إيسنا".وقال حسيني: "تم إبرام عقد بقيمة أربعة مليارات دولار مع العراق في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية. وهناك إمكانية لزيادة هذا العدد وتعويض جزء من عجز التصدير الحالي في مجال الخدمات الفنية والهندسية والإنتاج والمعالجة".وبناء على إحصائية أجراها الاتحاد خلال الثمانية أشهر الماضية، فإن هناك تراجعا واضحا في الصادرات إلى العراق.وقال حسيني: "في الوقت الحالي، بلغ حجم الصادرات إلى العراق باستثناء الكهرباء، حوالي 4 مليارات و700 مليون دولار، بينما العام الماضي في ثمانية أشهر كان هذا الرقم 6 مليارات و100 مليون دولار".وتوقع المسؤول الإيراني، أن تتزايد صادرات بلاده مجددا إلى العراق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك على خلفية "الصدمات الأخيرة التي حدثت في السوق بسبب المواد الغذائية وعدم اليقين الذي ساد فترة تشكيل الحكومة العراقية".وتابع "من المتوقع أن تصل الصادرات مرة أخرى خلال هذه الأشهر الأربعة إلى 8-9 مليارات دولار كما هو في المعتاد".ومضى بقوله: "إذا قمنا بتطوير القوى العاملة والخدمات الفنية والهندسية في المشاريع القائمة، أو إذا تم توفير التسهيلات التي يمكن لإيران أن تتخذ من خلالها إجراءات في موضوع بناء المساكن في العراق، فلا يزال من الممكن تعويض العجز في الصادرات".وقال حسيني: "خلافاً لهذا، مع وجود رسوم على المياه الزراعية وتفاقم أزمة المواد الغذائية التي تواجهها إيران ومع الشح الكبير في تصدير المنتجات البترولية فإننا لا نأمل في عودة الصادرات كما كانت في السابق".
https://sputnikarabic.ae/20210925/الرئيس-الإيراني-يوجه-بزيادة-الصادرات-إلى-العراق-والدول-المجاورة-1050248315.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران

مسؤول إيراني يتوقع أن تصل صادرات بلاده إلى العراق إلى 9 مليارات دولار

20:16 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بغداد
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
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أعرب مسؤول إيراني، عن أمله في رفع حجم صادرات بلاده من المنتجات البترولية والزراعية إلى العراق خلال الأشهر المقبلة، وتعويض عجز الصادرات الحالي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران سيد حميد حسيني لوكالة "إيسنا".
وقال حسيني: "تم إبرام عقد بقيمة أربعة مليارات دولار مع العراق في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية. وهناك إمكانية لزيادة هذا العدد وتعويض جزء من عجز التصدير الحالي في مجال الخدمات الفنية والهندسية والإنتاج والمعالجة".
وبناء على إحصائية أجراها الاتحاد خلال الثمانية أشهر الماضية، فإن هناك تراجعا واضحا في الصادرات إلى العراق.
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2021
الرئيس الإيراني يوجه بزيادة الصادرات إلى العراق والدول المجاورة
25 سبتمبر 2021, 10:31 GMT
وقال حسيني: "في الوقت الحالي، بلغ حجم الصادرات إلى العراق باستثناء الكهرباء، حوالي 4 مليارات و700 مليون دولار، بينما العام الماضي في ثمانية أشهر كان هذا الرقم 6 مليارات و100 مليون دولار".
وتوقع المسؤول الإيراني، أن تتزايد صادرات بلاده مجددا إلى العراق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك على خلفية "الصدمات الأخيرة التي حدثت في السوق بسبب المواد الغذائية وعدم اليقين الذي ساد فترة تشكيل الحكومة العراقية".
وتابع "من المتوقع أن تصل الصادرات مرة أخرى خلال هذه الأشهر الأربعة إلى 8-9 مليارات دولار كما هو في المعتاد".
ومضى بقوله: "إذا قمنا بتطوير القوى العاملة والخدمات الفنية والهندسية في المشاريع القائمة، أو إذا تم توفير التسهيلات التي يمكن لإيران أن تتخذ من خلالها إجراءات في موضوع بناء المساكن في العراق، فلا يزال من الممكن تعويض العجز في الصادرات".
وقال حسيني: "خلافاً لهذا، مع وجود رسوم على المياه الزراعية وتفاقم أزمة المواد الغذائية التي تواجهها إيران ومع الشح الكبير في تصدير المنتجات البترولية فإننا لا نأمل في عودة الصادرات كما كانت في السابق".
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