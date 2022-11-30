https://sputnikarabic.ae/20221130/مساعدة-الآخرين-سلوك-لطيف-يمنحك-صحة-أفضل-وعمرا-أطول-1070708929.html
مساعدة الآخرين… سلوك لطيف يمنحك صحة أفضل وعمرا أطول
مساعدة الآخرين… سلوك لطيف يمنحك صحة أفضل وعمرا أطول
يتبع بعض الناس أساليب حياتية تمنحهم صحة أفضل وعمرا أطول، ومنها الأعمال التطوعية التي تهدف إلى مساعدة الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T16:21+0000
2022-11-30T16:21+0000
2022-11-30T16:21+0000
منوعات
مجتمع
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ويمتلك هؤلاء الأشخاص صفة "الإيثار"، التي تجعلهم يشعرون بالرضا عند تقديم المساعدة للآخرين دون أي مقابل، حسبما جاء في تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن دور هذا الأمر في تحفيز بعض المراكز في المخ لتولد مشاعر بالرضا لدى هؤلاء.وأظهرت الدراسات أن العمل التطوعي يمكن أن يساهم في تخفيف التوتر والتخلص من الاكتئاب، مشيرة إلى أن هذه الأمور تقلل من مخاطر ضعف الإدراك مع تقدم السن.ولفتت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين المشاعر التي تتولد لدى الأشخاص الاجتماعيين الذين يقدمون المساعدة للآخرين وبين التخلص من مشكلات ضغط الدم والصحة العامة للقلب.وتقول الدراسات الجديدة إن العطاء يخفف شعور أي شخص بالآلام، مشيرة إلى وجود مراكز في المخ مسؤولة عن ذلك وأن هذه المراكز تجعل الشعور بالألم أقل بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مساعدة الآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/دراسة-تتوصل-إلى-أول-دليل-مباشر-على-وجود-صلة-بين-الاكتئاب-وانخفاض-السيروتونين-1069941783.html
https://sputnikarabic.ae/20221031/حملة-للتبرع-بالشعر-لمرضى-السرطان-في-ختام-الشهر-الوردي--1069674100.html
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منوعات, مجتمع
مساعدة الآخرين… سلوك لطيف يمنحك صحة أفضل وعمرا أطول
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يتبع بعض الناس أساليب حياتية تمنحهم صحة أفضل وعمرا أطول، ومنها الأعمال التطوعية التي تهدف إلى مساعدة الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة.
ويمتلك هؤلاء الأشخاص صفة "الإيثار"، التي تجعلهم يشعرون بالرضا عند تقديم المساعدة للآخرين دون أي مقابل، حسبما جاء في تقرير
نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن دور هذا الأمر في تحفيز بعض المراكز في المخ لتولد مشاعر بالرضا لدى هؤلاء.
وأظهرت الدراسات أن العمل التطوعي
يمكن أن يساهم في تخفيف التوتر والتخلص من الاكتئاب، مشيرة إلى أن هذه الأمور تقلل من مخاطر ضعف الإدراك مع تقدم السن.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين المشاعر التي تتولد لدى الأشخاص الاجتماعيين
الذين يقدمون المساعدة للآخرين وبين التخلص من مشكلات ضغط الدم والصحة العامة للقلب.
وتقول الدراسات الجديدة إن العطاء
يخفف شعور أي شخص بالآلام، مشيرة إلى وجود مراكز في المخ مسؤولة عن ذلك وأن هذه المراكز تجعل الشعور بالألم أقل بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مساعدة الآخرين.