https://sputnikarabic.ae/20221130/مصر-شركة-إماراتية-تستثمر-750-مليون-دولار-في-مشروعين-للطاقة-النظيفة-1070701582.html
مصر... شركة إماراتية تستثمر 750 مليون دولار في مشروعين للطاقة النظيفة
مصر... شركة إماراتية تستثمر 750 مليون دولار في مشروعين للطاقة النظيفة
حصلت شركة "أميا باور" للطاقة المتجددة، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، على تمويل قدره 750 مليون دولار لبناء محطة طاقة شمسية ومزرعة لطاقة الرياح في مصر. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T14:33+0000
2022-11-30T14:33+0000
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وقال رئيس مجلس الإدارة، حسين النويس، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إن الشركة تدرس أيضا إدراج أسهمها في البورصة، وتنظر في خيار آخر هو الاندماج مع شركة أخرى، أو التحالف مع لاعب عالمي رئيسي، حيث تعتزم النمو في هذه المرحلة.وأضاف أن الشركة المملوكة للعائلة تأمل في الانتهاء من محطتي الطاقة في مصر، والتي ستبلغ طاقتها الإجمالية غيغاواط، في غضون عامين.وأشار إلى أن "أميا باور" جمعت ديونا لبناء المحطتين، من مقرضين من بينهم بنك "ستاندرد تشارترد"، ومصرف "سوميتومو ميتسوي"، وشركة التمويل الدولية.تحظى مصر باهتمام كبير من مستثمري الطاقة النظيفة، حيث يرى الكثير منهم أنها موقع رئيسي لبناء مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومحطات الهيدروجين الخضراء.استضافت البلاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "كوب 27" هذا الشهر، والتي أعلنت خلالها عن بناء مزرعة رياح بقيمة 11 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر المزارع في العالم، إلى جانب استثمارات أخرى ضخمة.ستقع محطة "أميا" للرياح، والتي سيمتلك فيه مصرف "سوميتومو" الياباني حصة 40%، في رأس غارب على البحر الأحمر. وسيكون مشروع الطاقة الشمسية في مدينة أبيدوس في صعيد البلاد على النيل.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تقرير-مصر-تلغي-مشروعا-للطاقة-الشمسية-تخفيفا-لأعباء-التمويل-1070695192.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
مصر... شركة إماراتية تستثمر 750 مليون دولار في مشروعين للطاقة النظيفة
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حصلت شركة "أميا باور" للطاقة المتجددة، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، على تمويل قدره 750 مليون دولار لبناء محطة طاقة شمسية ومزرعة لطاقة الرياح في مصر.
وقال رئيس مجلس الإدارة، حسين النويس، في مقابلة مع وكالة
"بلومبيرغ"، إن الشركة تدرس أيضا إدراج أسهمها في البورصة، وتنظر في خيار آخر هو الاندماج مع شركة أخرى، أو التحالف مع لاعب عالمي رئيسي، حيث تعتزم النمو في هذه المرحلة.
وأضاف أن الشركة المملوكة للعائلة تأمل في الانتهاء من محطتي الطاقة في مصر، والتي ستبلغ طاقتها الإجمالية غيغاواط، في غضون عامين.
وأشار إلى أن "أميا باور" جمعت ديونا لبناء المحطتين، من مقرضين من بينهم بنك "ستاندرد تشارترد"، ومصرف "سوميتومو ميتسوي"، وشركة التمويل الدولية.
تحظى مصر باهتمام كبير من مستثمري الطاقة النظيفة، حيث يرى الكثير منهم أنها موقع رئيسي لبناء مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومحطات الهيدروجين الخضراء.
استضافت البلاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "كوب 27" هذا الشهر، والتي أعلنت خلالها عن بناء مزرعة رياح بقيمة 11 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر المزارع في العالم، إلى جانب استثمارات أخرى ضخمة
.
ستقع محطة "أميا" للرياح، والتي سيمتلك فيه مصرف "سوميتومو" الياباني حصة 40%، في رأس غارب على البحر الأحمر. وسيكون مشروع الطاقة الشمسية في مدينة أبيدوس في صعيد البلاد على النيل.