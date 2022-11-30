https://sputnikarabic.ae/20221130/نائب-روسي-يصف-فكرة-كييف-حول-استعادة-القرم-بـالتصريحات-السياسية-العقيمة-1070682768.html
نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة
نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة
أفاد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، بأن ما صرحت به ممثلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول إعادة القرم إلى... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T08:13+0000
2022-11-30T08:13+0000
2022-11-30T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مجلس الدوما
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك"، في معرض تعليقه على ما صرحت به الممثلة الدائمة للرئيس الأوكراني في القرم، تاميلا تاشيفا، لوسائل الإعلام الأوكرانية: "إن هذه التصريحات سياسية معتادة لناخبيهم. وأن الكل يدرك- أنها عقيمة(لا تحمل معها شيئاً)".يذكر أنه سبق وصرحت الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، بأن كييف تقوم بدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لطرد جميع المواطنين الروس من القرم بشكل تام بعد قيام أوكرانيا بفرض سيطرتها على شبه الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221125/تصريحات-زيلينسكي-حول-عودة-القرم-تشير-إلى-عدم-رغبة-كييف-في-حل-المشكلات-بطرق-سلمية-1070528895.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجلس الدوما, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, مجلس الدوما, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة
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أفاد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، بأن ما صرحت به ممثلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول إعادة القرم إلى أوكرانيا، ليس إلا تصريحات سياسية معتادة وعقيمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك"، في معرض تعليقه على ما صرحت به الممثلة الدائمة للرئيس الأوكراني في القرم، تاميلا تاشيفا، لوسائل الإعلام الأوكرانية: "إن هذه التصريحات سياسية معتادة لناخبيهم. وأن الكل يدرك- أنها عقيمة(لا تحمل معها شيئاً)".
يذكر أنه سبق وصرحت الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، بأن كييف تقوم بدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لطرد جميع المواطنين الروس من القرم بشكل تام بعد قيام أوكرانيا بفرض سيطرتها على شبه الجزيرة.