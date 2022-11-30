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الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/نائب-روسي-يصف-فكرة-كييف-حول-استعادة-القرم-بـالتصريحات-السياسية-العقيمة-1070682768.html
نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة
نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة
أفاد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، بأن ما صرحت به ممثلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول إعادة القرم إلى... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T08:13+0000
2022-11-30T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مجلس الدوما
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك"، في معرض تعليقه على ما صرحت به الممثلة الدائمة للرئيس الأوكراني في القرم، تاميلا تاشيفا، لوسائل الإعلام الأوكرانية: "إن هذه التصريحات سياسية معتادة لناخبيهم. وأن الكل يدرك- أنها عقيمة(لا تحمل معها شيئاً)".يذكر أنه سبق وصرحت الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، بأن كييف تقوم بدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لطرد جميع المواطنين الروس من القرم بشكل تام بعد قيام أوكرانيا بفرض سيطرتها على شبه الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221125/تصريحات-زيلينسكي-حول-عودة-القرم-تشير-إلى-عدم-رغبة-كييف-في-حل-المشكلات-بطرق-سلمية-1070528895.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, مجلس الدوما, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, مجلس الدوما, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا

نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة

08:13 GMT 30.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
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أفاد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، بأن ما صرحت به ممثلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول إعادة القرم إلى أوكرانيا، ليس إلا تصريحات سياسية معتادة وعقيمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك"، في معرض تعليقه على ما صرحت به الممثلة الدائمة للرئيس الأوكراني في القرم، تاميلا تاشيفا، لوسائل الإعلام الأوكرانية: "إن هذه التصريحات سياسية معتادة لناخبيهم. وأن الكل يدرك- أنها عقيمة(لا تحمل معها شيئاً)".
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تصريحات زيلينسكي حول عودة القرم تشير إلى عدم رغبة كييف في حل المشكلات بطرق سلمية
25 نوفمبر, 09:56 GMT
يذكر أنه سبق وصرحت الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، بأن كييف تقوم بدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لطرد جميع المواطنين الروس من القرم بشكل تام بعد قيام أوكرانيا بفرض سيطرتها على شبه الجزيرة.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:16 GMT
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