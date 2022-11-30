https://sputnikarabic.ae/20221130/نائب-روسي-يصف-فكرة-كييف-حول-استعادة-القرم-بـالتصريحات-السياسية-العقيمة-1070682768.html

نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة

نائب روسي يصف "فكرة كييف حول استعادة القرم" بـالتصريحات السياسية العقيمة

أفاد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، بأن ما صرحت به ممثلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول إعادة القرم إلى... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T08:13+0000

2022-11-30T08:13+0000

2022-11-30T08:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مجلس الدوما

جمهورية القرم الروسية

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك"، في معرض تعليقه على ما صرحت به الممثلة الدائمة للرئيس الأوكراني في القرم، تاميلا تاشيفا، لوسائل الإعلام الأوكرانية: "إن هذه التصريحات سياسية معتادة لناخبيهم. وأن الكل يدرك- أنها عقيمة(لا تحمل معها شيئاً)".يذكر أنه سبق وصرحت الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، بأن كييف تقوم بدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لطرد جميع المواطنين الروس من القرم بشكل تام بعد قيام أوكرانيا بفرض سيطرتها على شبه الجزيرة.

https://sputnikarabic.ae/20221125/تصريحات-زيلينسكي-حول-عودة-القرم-تشير-إلى-عدم-رغبة-كييف-في-حل-المشكلات-بطرق-سلمية-1070528895.html

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