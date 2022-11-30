https://sputnikarabic.ae/20221130/ناريشكين-وارسو-تريد-إجراء-استفتاء-غربي-أوكرانيا-لإعادة-أراضي-الأجداد-1070696359.html
ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد
ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد
صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في مناطق غربي أوكرانيا لتبرير مطالبتها بالأراضي... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:08+0000
2022-11-30T12:08+0000
2022-11-30T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي ناريشكين
استفتاء استقلال
بولندا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101720/93/1017209330_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_fa74c04539ae3d501244b2507153d8c2.jpg
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سوبتنيك"، اليوم الأربعاء: "من أجل إضفاء الطبيعة الشرعية لعمليات الاستحواذ على الأراضي المخطط لها، قررت القيادة البولندية استخدام التجربة الروسية الناجحة لإعادة أراضي الأجداد من خلال إجراء استفتاءات بشأنها".وبحسب قوله، فإن الخدمات الخاصة البولندية "سربت" لوسائل الإعلام الأوكرانية، باعتبارها "منطادًا تجريبيا"، معلومات حول الإعداد المزعوم لاستفتاء في منطقة لفوف الأوكرانية حول موضوع الانضمام إلى بولندا.وأكد ناريشكين أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز لمناقشة قضايا الأمن النووي والمسألة الأوكرانية: "من جهتي، أؤكد ما قالته السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت "الاستقرار الاستراتيجي" و" الأمن النووي" و"أوكرانيا "و"نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20221101/مجلة-تكشف-عن-خطط-بولندية-للاستيلاء-على-الأراضي-التاريخية-في-غرب-أوكرانيا-1069697846.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101720/93/1017209330_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_261a04906fd9d76bcd8f26f2869def65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي ناريشكين, استفتاء استقلال, بولندا, أخبار أوكرانيا
روسيا, سيرغي ناريشكين, استفتاء استقلال, بولندا, أخبار أوكرانيا
ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد
تابعنا عبر
صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في مناطق غربي أوكرانيا لتبرير مطالبتها بالأراضي الأوكرانية.
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سوبتنيك"، اليوم الأربعاء: "من أجل إضفاء الطبيعة الشرعية لعمليات الاستحواذ على الأراضي المخطط لها، قررت القيادة البولندية استخدام التجربة الروسية الناجحة لإعادة أراضي الأجداد من خلال إجراء استفتاءات بشأنها".
وبحسب قوله، فإن الخدمات الخاصة البولندية "سربت" لوسائل الإعلام الأوكرانية، باعتبارها "منطادًا تجريبيا"، معلومات حول الإعداد المزعوم لاستفتاء في منطقة لفوف الأوكرانية حول موضوع الانضمام إلى بولندا.
وأضاف ناريشكين: "من المفترض أن يتم رصد وتحليل ردود فعل اللاعبين الإقليميين المهمين والمواطنين العاديين".
وأكد ناريشكين أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز لمناقشة قضايا الأمن النووي والمسألة الأوكرانية: "من جهتي، أؤكد ما قالته السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت "الاستقرار الاستراتيجي" و" الأمن النووي" و"أوكرانيا "و"نظام كييف".