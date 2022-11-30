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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/ناريشكين-وارسو-تريد-إجراء-استفتاء-غربي-أوكرانيا-لإعادة-أراضي-الأجداد-1070696359.html
ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد
ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد
صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في مناطق غربي أوكرانيا لتبرير مطالبتها بالأراضي... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:08+0000
2022-11-30T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي ناريشكين
استفتاء استقلال
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سوبتنيك"، اليوم الأربعاء: "من أجل إضفاء الطبيعة الشرعية لعمليات الاستحواذ على الأراضي المخطط لها، قررت القيادة البولندية استخدام التجربة الروسية الناجحة لإعادة أراضي الأجداد من خلال إجراء استفتاءات بشأنها".وبحسب قوله، فإن الخدمات الخاصة البولندية "سربت" لوسائل الإعلام الأوكرانية، باعتبارها "منطادًا تجريبيا"، معلومات حول الإعداد المزعوم لاستفتاء في منطقة لفوف الأوكرانية حول موضوع الانضمام إلى بولندا.وأكد ناريشكين أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز لمناقشة قضايا الأمن النووي والمسألة الأوكرانية: "من جهتي، أؤكد ما قالته السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت "الاستقرار الاستراتيجي" و" الأمن النووي" و"أوكرانيا "و"نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20221101/مجلة-تكشف-عن-خطط-بولندية-للاستيلاء-على-الأراضي-التاريخية-في-غرب-أوكرانيا-1069697846.html
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روسيا, سيرغي ناريشكين, استفتاء استقلال, بولندا, أخبار أوكرانيا
روسيا, سيرغي ناريشكين, استفتاء استقلال, بولندا, أخبار أوكرانيا

ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد

12:08 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Mixail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Mixail Voskresensky
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صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في مناطق غربي أوكرانيا لتبرير مطالبتها بالأراضي الأوكرانية.
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سوبتنيك"، اليوم الأربعاء: "من أجل إضفاء الطبيعة الشرعية لعمليات الاستحواذ على الأراضي المخطط لها، قررت القيادة البولندية استخدام التجربة الروسية الناجحة لإعادة أراضي الأجداد من خلال إجراء استفتاءات بشأنها".
وبحسب قوله، فإن الخدمات الخاصة البولندية "سربت" لوسائل الإعلام الأوكرانية، باعتبارها "منطادًا تجريبيا"، معلومات حول الإعداد المزعوم لاستفتاء في منطقة لفوف الأوكرانية حول موضوع الانضمام إلى بولندا.

وأضاف ناريشكين: "من المفترض أن يتم رصد وتحليل ردود فعل اللاعبين الإقليميين المهمين والمواطنين العاديين".

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وأكد ناريشكين أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز لمناقشة قضايا الأمن النووي والمسألة الأوكرانية: "من جهتي، أؤكد ما قالته السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت "الاستقرار الاستراتيجي" و" الأمن النووي" و"أوكرانيا "و"نظام كييف".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:38 GMT
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