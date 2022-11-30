https://sputnikarabic.ae/20221130/ناريشكين-وارسو-تريد-إجراء-استفتاء-غربي-أوكرانيا-لإعادة-أراضي-الأجداد-1070696359.html

ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد

ناريشكين: وارسو تريد إجراء استفتاء غربي أوكرانيا لإعادة أراضي الأجداد

صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في مناطق غربي أوكرانيا لتبرير مطالبتها بالأراضي... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T12:08+0000

2022-11-30T12:08+0000

2022-11-30T12:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سيرغي ناريشكين

استفتاء استقلال

بولندا

أخبار أوكرانيا

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وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سوبتنيك"، اليوم الأربعاء: "من أجل إضفاء الطبيعة الشرعية لعمليات الاستحواذ على الأراضي المخطط لها، قررت القيادة البولندية استخدام التجربة الروسية الناجحة لإعادة أراضي الأجداد من خلال إجراء استفتاءات بشأنها".وبحسب قوله، فإن الخدمات الخاصة البولندية "سربت" لوسائل الإعلام الأوكرانية، باعتبارها "منطادًا تجريبيا"، معلومات حول الإعداد المزعوم لاستفتاء في منطقة لفوف الأوكرانية حول موضوع الانضمام إلى بولندا.وأكد ناريشكين أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز لمناقشة قضايا الأمن النووي والمسألة الأوكرانية: "من جهتي، أؤكد ما قالته السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداما في هذا الاجتماع كانت "الاستقرار الاستراتيجي" و" الأمن النووي" و"أوكرانيا "و"نظام كييف".

https://sputnikarabic.ae/20221101/مجلة-تكشف-عن-خطط-بولندية-للاستيلاء-على-الأراضي-التاريخية-في-غرب-أوكرانيا-1069697846.html

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