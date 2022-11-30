https://sputnikarabic.ae/20221130/نقاش-حول-مكونات-الجيش-العراقي-وتأثير-الجماعات-المسلحة-في-البلاد-1070711663.html

نقاش حول مكونات الجيش العراقي وتأثير الجماعات المسلحة في البلاد

نقاش حول مكونات الجيش العراقي وتأثير الجماعات المسلحة في البلاد

بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أصدر الحاكم المدني للبلاد بول بريمر قرارا بحل الجيش العراقي وإعادة تشكيله، وتتنوع موارد تسليحه لكن أغلبها يأتي من الولايات... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T17:19+0000

2022-11-30T17:19+0000

2022-11-30T17:19+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

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قدرات القوات المسلحة العراقية ومهامها العسكرية والأمنية، والجماعات المسلحة وتأثيرها على الوضع في العراق قدرات القوات المسلحة العراقية ومهامها العسكرية والأمنية، والجماعات المسلحة وتأثيرها على الوضع في العراق

وفي السنوات الأخيرة، خصوصا مع ظهور ما يعرف بتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، ظهرت جماعات مسلحة موازية أهمها جماعة الحشد الشعبي التي شاركت في الحرب ضد هذا التنظيم والقضاء عليه.وظهرت أيضا فصائل أخرى مسلحة تتبع جماعات وأحزابا سياسية في البلاد حيث يوجد لدى التيار الصدري مجموعات مسلحة كما هو الحال بالنسبة للإطار التنسيقي وهما أكبر قوتين سياسيتين في البلاد، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مكونات القوات المسلحة العراقية وهذه الجماعات المسلحة وتأثيرها على الدولة العراقية.في لقاء خاص مع "سبوتنيك" قال الفريق الركن عبد الكريم خلف الخبير العسكري والمتحدث السابق باسم القوات المسلحة العراقية إن الجيش العراقي في مطلع الثمانينات تم بناؤه على أساس التوزيع الجغرافي في مناطق جبلية أو صحراوية أو مناطق مياه مثل الأهوار.وذكر أن تسليح الجيش في الثمانينات كان متطورا جدا، ويعادل الآن في تسليحه الجيش الثالث أو الرابع من الأسلحة على مستوى جيوش المنطقة، لذلك كان الجيش قادرا على أن يؤدي أغراض الدفاع وتأمين حدود البلد وأجوائه، في ظل الميزانية الضخمة التي كانت مخصصة له.وبيّن أن الشرطة العراقية الآن عددها كبير وتنظيمها يتلاءم مع الوضع الأمني وتستجيب للاحتياجات المطلوبة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تحتاج إلا لكثافة تدريب المنتسبين لها وعدم توقفها لأي سبب كان.وقال إن "الحشد الشعبي بسبب انتشاره الواسع على الأرض كان يحتاج إلى الإسناد الثقيل في معاركه، وكان الجيش يقدم كل المتطلبات، ولكن الحشد الشعبي لديه موارد مهمة في الميدان جعلته ينجح في هذه المعارك".وشدد خلف على ضرورة تسليح الجيش العراقي بما يتناسب مع الوضع الحالي، مبينا أن الدفاع الجوي مطلب مهم للقوات المسلحة، لأنه ليس لدينا مشكلة في القوات البرية أو باقي الأسلحة الأخرى، فيما تبقى المشكلة في تأمين قابلية وقدرات الدفاع الجوي، لحمية سيادة البلد وتحصين قراره السيادي السياسي.إعداد وتقديم أحمد أحمد وعبد الله حميد.

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لقاء سبوتنيك, аудио