https://sputnikarabic.ae/20221130/نقل-أسطورة-الكرة-البرازيلية-بيليه-إلى-المستشفى-بعد-تدهور-حالته-الصحية-1070709535.html

نقل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

أكدت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، دخوله المستشفى لمتابعة حالته الصحية وذلك على إثر إصابته بسرطان القولون. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت ناسيمنتو في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة): "دخل والدي إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية"، مضيفة أن حالة بيليه الصحية ليست طارئة.وكانت وسائل إعلام برازيلية، أفادت بأن بيليه (81 عامًا) نُقل إلى مستشفى "ألبرت أينشتاين" في مدينة ساو باولو بعد تدهور حالته الصحية بسبب "تورم عام" في إطار علاجه من السرطان حيث يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم المتعمق لمشكلاته الصحية.وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن "الطاقم الطبي في المستشفى أكد أن بيليه يعاني من حالة استسقاء عام وتورم واسع في الجلد، إضافة إلى قصور القلب الحاد".وخضع بيليه في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2021 لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية، ومكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي دخل بيليه مرةً أخرى إلى المستشفى لمدة أسبوعين لتلقي جلسات العلاج الكيمياوي، ثم في فبراير/ شباط بعد إصابته بالتهاب في المسالك البولية.ويعتبر بيله اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، كما يعد أحد أفضل رياضيي القرن العشرين بحسب اختيار اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وهو نفس التصنيف الذي حاز عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2000.

https://sputnikarabic.ae/20220421/بيليه-يخرج-من-المستشفى-بعد-علاجه-من-سرطان-القولون-1061470844.html

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