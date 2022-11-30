https://sputnikarabic.ae/20221130/نمو-الاقتصاد-الأمريكي-بأكثر-من-المتوقع-في-الربع-الثالث-1070708701.html
نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث
نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث
نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث، حيث أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، توسع سنوي قدره 2.9% مقارنة بالقراءة الأولية... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T16:15+0000
2022-11-30T16:15+0000
2022-11-30T16:15+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050712777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b93794e3774dad03943dfc5527858342.jpg
واشنطن - سبوتنيك. في الربع الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.6%، فيما نما في الربع الثاني بنسبة متواضعة 0.6%، وفقا لبيانات وزارة التجارة.توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته وسائل الإعلام الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.8%.تمنح هذه البيانات راحة للاقتصاديين القلقين بشأن الجزء الاستهلاكي من الاقتصاد، والذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ألمح إلى حدوث تباطؤ في الآونة الأخيرة.تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يشير إلى قلق المزيد من الأمريكيين بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20221130/البنك-المركزي-الأوروبي-يحذر-من-أن-بيتكوين-ستفقد-معناها-الاستثماري-1070707392.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0f/1050712777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e07206487e5d24d5e22d04c8c4d4980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث
تابعنا عبر
نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث، حيث أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، توسع سنوي قدره 2.9% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 2.6%.
واشنطن - سبوتنيك
. في الربع الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.6%، فيما نما في الربع الثاني بنسبة متواضعة 0.6%، وفقا لبيانات وزارة التجارة.
توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته وسائل الإعلام الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.8%.
تمنح هذه البيانات راحة للاقتصاديين القلقين بشأن الجزء الاستهلاكي من الاقتصاد، والذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ألمح إلى حدوث تباطؤ في الآونة الأخيرة.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يشير إلى قلق المزيد من الأمريكيين بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي
.