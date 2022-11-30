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نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث
نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث
نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث، حيث أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، توسع سنوي قدره 2.9% مقارنة بالقراءة الأولية... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T16:15+0000
2022-11-30T16:15+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. في الربع الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.6%، فيما نما في الربع الثاني بنسبة متواضعة 0.6%، وفقا لبيانات وزارة التجارة.توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته وسائل الإعلام الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.8%.تمنح هذه البيانات راحة للاقتصاديين القلقين بشأن الجزء الاستهلاكي من الاقتصاد، والذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ألمح إلى حدوث تباطؤ في الآونة الأخيرة.تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يشير إلى قلق المزيد من الأمريكيين بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20221130/البنك-المركزي-الأوروبي-يحذر-من-أن-بيتكوين-ستفقد-معناها-الاستثماري-1070707392.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثالث

16:15 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث، حيث أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، توسع سنوي قدره 2.9% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 2.6%.
واشنطن - سبوتنيك. في الربع الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.6%، فيما نما في الربع الثاني بنسبة متواضعة 0.6%، وفقا لبيانات وزارة التجارة.
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البنك المركزي الأوروبي يحذر من أن بيتكوين "ستفقد معناها الاستثماري"
15:56 GMT
توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته وسائل الإعلام الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.8%.
تمنح هذه البيانات راحة للاقتصاديين القلقين بشأن الجزء الاستهلاكي من الاقتصاد، والذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ألمح إلى حدوث تباطؤ في الآونة الأخيرة.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يشير إلى قلق المزيد من الأمريكيين بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي.
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