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https://sputnikarabic.ae/20221130/نيبينزيا-اقتراح-بروكسل-حول-محكمة-بشأن-أوكرانيا-محاولة-لتغطية-الخروج-عن-القانون-1070714262.html
نيبينزيا: اقتراح بروكسل حول "محكمة بشأن أوكرانيا" محاولة لتغطية الخروج عن القانون
نيبينزيا: اقتراح بروكسل حول "محكمة بشأن أوكرانيا" محاولة لتغطية الخروج عن القانون
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مبادرة إنشاء محكمة دولية خاصة بشأن أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي طرحتها رئيس المفوضية... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T20:02+0000
2022-11-30T20:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين تعليقا على بيان رئيسة المفوضية الأوروبية: "هناك الكثير من المبادرات المختلفة، ليس هناك الوقت لمتابعتها جميعها، هذا مثال على ما يسمونه "نظاما دوليا قائما على القواعد"، إنهم يؤلفون هذه القواعد، ثم يقومون بتمريرها على أنها عالمية".وتابع الدبلوماسي الروسي: "لا أعلم ما هذه المحكمة، ولا عما يدور الحديث بشأنها، لكنهم يريدون الحصول على قرار من الجمعية العامة، كما حدث في المرة السابقة (في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تعويضات لأوكرانيا من روسيا، حيث رفض أكثر من نصف الدول الأعضاء دعم الوثيقة)".وأضاف: "لكن الشيء الرئيسي هو أن الجمعية العامة ليس لديها الصلاحية لاتخاذ مثل هذه القرارات، هذا من اختصاص مجلس الأمن الدولي".وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أكدت اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديه، لتعويض أوكرانيا عن "أضرار" العملية العسكرية الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا: اقتراح بروكسل حول "محكمة بشأن أوكرانيا" محاولة لتغطية الخروج عن القانون

20:02 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مبادرة إنشاء محكمة دولية خاصة بشأن أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي طرحتها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين تعليقا على بيان رئيسة المفوضية الأوروبية: "هناك الكثير من المبادرات المختلفة، ليس هناك الوقت لمتابعتها جميعها، هذا مثال على ما يسمونه "نظاما دوليا قائما على القواعد"، إنهم يؤلفون هذه القواعد، ثم يقومون بتمريرها على أنها عالمية".

ووفقا لنيبينزيا، فإن هذه "محاولة للتستر على الخروج عن القانون" و"الاختباء وراء سلطة الأمم المتحدة".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "لا أعلم ما هذه المحكمة، ولا عما يدور الحديث بشأنها، لكنهم يريدون الحصول على قرار من الجمعية العامة، كما حدث في المرة السابقة (في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تعويضات لأوكرانيا من روسيا، حيث رفض أكثر من نصف الدول الأعضاء دعم الوثيقة)".
وأضاف: "لكن الشيء الرئيسي هو أن الجمعية العامة ليس لديها الصلاحية لاتخاذ مثل هذه القرارات، هذا من اختصاص مجلس الأمن الدولي".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أكدت اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديه، لتعويض أوكرانيا عن "أضرار" العملية العسكرية الروسية.
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