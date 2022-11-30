https://sputnikarabic.ae/20221130/واشنطن-عملية-قتل-زعيم-داعش-الإرهابي-نفذها-الجيش-السوري-الحر-1070714708.html
واشنطن: عملية قتل زعيم "داعش" الإرهابي نفذها "الجيش السوري الحر"
واشنطن: عملية قتل زعيم "داعش" الإرهابي نفذها "الجيش السوري الحر"
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة] أبو الحسن القرشي نفذها ما... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T20:36+0000
2022-11-30T20:36+0000
2022-11-30T20:36+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي في منتصف أكتوبر يعد ضربة أخرى لداعش. هذه العملية نفذها "الجيش السوري الحر" في محافظة درعا بسوريا"، دون مزيد من التفاصيل.وأضافت أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدًا على المنطقة، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة وحلفائها ما زالوا يركزون على هزيمة التنظيم الإرهابي".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي، دون ذكر تفاصيل حول عملية مقتله، بحسب قناة "السومرية نيوز".وذكرت القناة العراقية أن "تنظيم "داعش" أعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي واستقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد.من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم آخر لتنظيم "داعش".
https://sputnikarabic.ae/20221130/داعش-يعلن-مقتل-زعيمه-أبو-الحسن-القرشي-1070705908.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
واشنطن: عملية قتل زعيم "داعش" الإرهابي نفذها "الجيش السوري الحر"
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة] أبو الحسن القرشي نفذها ما يسمى"الجيش السوري الحر"، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي في منتصف أكتوبر يعد ضربة أخرى لداعش. هذه العملية نفذها "الجيش السوري الحر" في محافظة درعا بسوريا"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدًا على المنطقة، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة وحلفائها ما زالوا يركزون على هزيمة التنظيم الإرهابي".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
، دون ذكر تفاصيل حول عملية مقتله، بحسب قناة "السومرية نيوز".
وذكرت القناة العراقية أن "تنظيم "داعش" أعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي واستقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد.
من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم آخر لتنظيم "داعش".