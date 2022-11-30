https://sputnikarabic.ae/20221130/وزارة-السياحة-السعودية-تنفي-تقديم-المملكة-عرضا-رسميا-لاستضافة-كأس-العالم-1070689888.html
وزارة السياحة السعودية تنفي تقديم المملكة عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم
وزارة السياحة السعودية تنفي تقديم المملكة عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم
أفادت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأربعاء، بأن المملكة لم تقدم أي طلب رسمي لاستضافة كأس العالم 2030. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T09:57+0000
2022-11-30T09:57+0000
2022-11-30T09:57+0000
السعودية
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وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها، نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنه "لم تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا"، بحسب صحيفة "عاجل".وأضافت الوزارة: "كما أن المملكة تهتم دائما في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخليا تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030".وجاء رد وزارة السياحة السعودية، بعد تداول بعض الأنباء التي زعمت أن المملكة تسعى لاستضافة كأس العالم بالاشتراك مع مصر واليونان.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع
وزارة السياحة السعودية تنفي تقديم المملكة عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم
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أفادت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأربعاء، بأن المملكة لم تقدم أي طلب رسمي لاستضافة كأس العالم 2030.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها، نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنه "لم تعمل المملكة العربية السعودية
على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا"، بحسب صحيفة "عاجل".
وأضافت الوزارة: "كما أن المملكة تهتم دائما في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخليا تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030".
وجاء رد وزارة السياحة السعودية، بعد تداول بعض الأنباء التي زعمت أن المملكة تسعى لاستضافة كأس العالم
بالاشتراك مع مصر واليونان.