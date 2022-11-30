https://sputnikarabic.ae/20221130/وزيرة-التجارة-الأمريكية-نرحب-بالطلاب-الصينيين-في-جامعاتنا-ونحتاج-إلى-مواهبهم-1070713138.html
وزيرة التجارة الأمريكية: نرحب بالطلاب الصينيين في جامعاتنا ونحتاج إلى مواهبهم
وزيرة التجارة الأمريكية: نرحب بالطلاب الصينيين في جامعاتنا ونحتاج إلى مواهبهم
قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترحب بالطلاب الصينيين للدراسة في الجامعات الأمريكية، وترحب بمساهمتهم في... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T18:56+0000
2022-11-30T18:56+0000
2022-11-30T18:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/08/1050379071_0:0:3205:1804_1920x0_80_0_0_23cc0881cc561012f2a6d1735c81e1d1.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وأوضحت رايموندو في تصريحات أدلت بها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT) "يوجد الآن أكثر من 300 ألف طالب من الصين يدرسون في الولايات المتحدة، نحن بحاجة إلى مواهبهم وأفكارهم، وسنواصل الترحيب بالطلاب الصينيين والمهاجرين من جميع البلدان".وفي وقت سابق من العام الجاري وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا لقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم لعام 2022 بقيمة 280 مليار دولار.ويشمل هذا القانون تخصيص أكثر من 52 مليار دولار من الإعانات لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في محاولة لمواجهة النفوذ التكنولوجي المتنامي للصين، ووفقا للبيت الأبيض، سيخلق التشريع 40 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.وفي سبتمبر/ أيلول سافر بايدن، إلى ولاية أوهايو، للاحتفال بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "إنتل" الجديد لأشباه الموصلات، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، ويعد المصنع أحد أوائل منشآت تصنيع الرقائق المحلية، التي تخرج من قانون الرقائق والعلوم الأمريكية.وعلق بايدن من موقع المصنع قائلا: "كما رأينا أثناء وباء "كورونا" عندما أغلقت المصانع التي تصنع هذه الرقائق تعرضت الرقائق للإغلاق، وتوقف الاقتصاد العالمي"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق هنا في أمريكا لخفض التكاليف اليومية وخلق وظائف جيدة".
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/08/1050379071_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ceb7ea276bef5b398bd0feec1e9f6579.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الصين
وزيرة التجارة الأمريكية: نرحب بالطلاب الصينيين في جامعاتنا ونحتاج إلى مواهبهم
تابعنا عبر
قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترحب بالطلاب الصينيين للدراسة في الجامعات الأمريكية، وترحب بمساهمتهم في الابتكار الأمريكي.
واشنطن – سبوتنيك. وأوضحت رايموندو في تصريحات أدلت بها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT) "يوجد الآن أكثر من 300 ألف طالب من الصين يدرسون في الولايات المتحدة، نحن بحاجة إلى مواهبهم وأفكارهم، وسنواصل الترحيب بالطلاب الصينيين والمهاجرين من جميع البلدان".
وأضافت رايموندو إن الأمريكيين الصينيين كانوا ويجب أن يظلوا جزءا أساسيا مما يسمى بالتجديد الأمريكي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى المزيد من العمال المهرة لتشغيل مصانع تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة التي سيتم بناؤها في البلاد قريبا.
وفي وقت سابق من العام الجاري وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا لقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم لعام 2022 بقيمة 280 مليار دولار.
ويشمل هذا القانون تخصيص أكثر من 52 مليار دولار من الإعانات لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في محاولة لمواجهة النفوذ التكنولوجي المتنامي للصين، ووفقا للبيت الأبيض، سيخلق التشريع 40 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر/ أيلول سافر بايدن، إلى ولاية أوهايو، للاحتفال بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "إنتل"
الجديد لأشباه الموصلات، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، ويعد المصنع أحد أوائل منشآت تصنيع الرقائق المحلية، التي تخرج من قانون الرقائق والعلوم الأمريكية.
وعلق بايدن من موقع المصنع قائلا: "كما رأينا أثناء وباء "كورونا" عندما أغلقت المصانع التي تصنع هذه الرقائق تعرضت الرقائق للإغلاق، وتوقف الاقتصاد العالمي"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق هنا في أمريكا لخفض التكاليف اليومية وخلق وظائف جيدة".