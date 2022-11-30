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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/وزير-الخارجية-الأمريكي-الناتو-يدرس-إمكانية-مساعدة-كييف-بأنظمة-قتالية-سوفيتية-1070715914.html
وزير الخارجية الأمريكي: "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية سوفيتية
وزير الخارجية الأمريكي: "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية سوفيتية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية تعود إلى الحقبة السوفيتية، بالإضافة إلى ذخيرة لها، بما في ذلك... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T22:29+0000
2022-11-30T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ردا على سؤال حول ما إذا كان "الناتو" يدرس إمكانية الاستثمار في مصانع بجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا لاستئناف إنتاج أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية: "نحن ندرس جميع الخيارات للتأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه وما الذي سيعمل لصالحها.. وبعض ذلك يتعلق بأنظمة الحقبة السوفيتية التي كانت موجودة في مستودعاتها لعقود من الزمن".وأضاف: "وللتأكد من ذلك بالنسبة لهذه الذخيرة، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إنتاج شيء تم التوقف عن إنتاجه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-يعلن-مواصلة-التجارة-مع-الصين-ويحذر-من-مخاطر-التبعية-لها-1070710673.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

وزير الخارجية الأمريكي: "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية سوفيتية

22:29 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية تعود إلى الحقبة السوفيتية، بالإضافة إلى ذخيرة لها، بما في ذلك إنتاجها.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ردا على سؤال حول ما إذا كان "الناتو" يدرس إمكانية الاستثمار في مصانع بجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا لاستئناف إنتاج أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية: "نحن ندرس جميع الخيارات للتأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه وما الذي سيعمل لصالحها.. وبعض ذلك يتعلق بأنظمة الحقبة السوفيتية التي كانت موجودة في مستودعاتها لعقود من الزمن".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
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16:49 GMT
وأضاف: "وللتأكد من ذلك بالنسبة لهذه الذخيرة، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إنتاج شيء تم التوقف عن إنتاجه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:50 GMT
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