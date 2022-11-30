https://sputnikarabic.ae/20221130/وزير-الخارجية-الأمريكي-الناتو-يدرس-إمكانية-مساعدة-كييف-بأنظمة-قتالية-سوفيتية-1070715914.html

وزير الخارجية الأمريكي: "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية سوفيتية

وزير الخارجية الأمريكي: "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية سوفيتية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن "الناتو" يدرس إمكانية مساعدة كييف بأنظمة قتالية تعود إلى الحقبة السوفيتية، بالإضافة إلى ذخيرة لها، بما في ذلك... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T22:29+0000

2022-11-30T22:29+0000

2022-11-30T22:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

الناتو

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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ردا على سؤال حول ما إذا كان "الناتو" يدرس إمكانية الاستثمار في مصانع بجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا لاستئناف إنتاج أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية: "نحن ندرس جميع الخيارات للتأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه وما الذي سيعمل لصالحها.. وبعض ذلك يتعلق بأنظمة الحقبة السوفيتية التي كانت موجودة في مستودعاتها لعقود من الزمن".وأضاف: "وللتأكد من ذلك بالنسبة لهذه الذخيرة، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إنتاج شيء تم التوقف عن إنتاجه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-يعلن-مواصلة-التجارة-مع-الصين-ويحذر-من-مخاطر-التبعية-لها-1070710673.html

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