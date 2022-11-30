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https://sputnikarabic.ae/20221130/وزير-الدفاع-البيلاروسي-الغرب-يعد-تشكيلات-قومية-في-أوكرانيا-للاستيلاء-على-السلطة-في-بلادنا-1070712376.html
وزير الدفاع البيلاروسي: الغرب يعد تشكيلات قومية في أوكرانيا للاستيلاء على السلطة في بلادنا
وزير الدفاع البيلاروسي: الغرب يعد تشكيلات قومية في أوكرانيا للاستيلاء على السلطة في بلادنا
قال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، إن الغرب يقوم بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا، يمكن استخدامها بهدف الاستيلاء على السلطة في... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T17:50+0000
2022-11-30T17:50+0000
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مينسك - سبوتنيك. وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة "إس بي. بيلاروس اليوم": "يقوم الغرب بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا ككتيبة كالينوفسكي، وفيليق "بوغونيا"، اللذان يحصلان هناك على الخبرة القتالية، ويمكن استخدامهما ضد بلادنا بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا بالقوة".في سياق متصل، أعلن خرينين أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" في منطقة أوروبا الشرقية.وأوضح خرينين أن "الوضع حول بيلاروسيا لا يزال صعبا"، موضحا "تتواصل الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك على أراضي الدول المجاورة لنا، تحت شعار الحماية من "التهديد من الشرق".وأضاف خرينين "نحن نعول على أنفسنا في المقام الأول، لكننا نعلم أنه إذا احتجنا لمساعدة، فإن لدينا حليفا موثوقا يتمثل في روسيا. لذلك، سنواصل اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع التهديدات العسكرية لدولة الاتحاد".
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع البيلاروسي: الغرب يعد تشكيلات قومية في أوكرانيا للاستيلاء على السلطة في بلادنا

17:50 GMT 30.11.2022
© Photo / БелТА / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين
اجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Photo / БелТА
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قال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، إن الغرب يقوم بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا، يمكن استخدامها بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا.
مينسك - سبوتنيك. وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة "إس بي. بيلاروس اليوم": "يقوم الغرب بإعداد تشكيلات عسكرية قومية في أوكرانيا ككتيبة كالينوفسكي، وفيليق "بوغونيا"، اللذان يحصلان هناك على الخبرة القتالية، ويمكن استخدامهما ضد بلادنا بهدف الاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا بالقوة".
في سياق متصل، أعلن خرينين أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" في منطقة أوروبا الشرقية.
وأوضح خرينين أن "الوضع حول بيلاروسيا لا يزال صعبا"، موضحا "تتواصل الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك على أراضي الدول المجاورة لنا، تحت شعار الحماية من "التهديد من الشرق".
وأضاف خرينين "نحن نعول على أنفسنا في المقام الأول، لكننا نعلم أنه إذا احتجنا لمساعدة، فإن لدينا حليفا موثوقا يتمثل في روسيا. لذلك، سنواصل اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع التهديدات العسكرية لدولة الاتحاد".
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