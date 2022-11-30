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وزير الطاقة السعودية يعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي
وزير الطاقة السعودية يعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي
أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف حقلين جديدين للغاز في المملكة أحدهما في الهفوف والثاني في الظهران. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:46+0000
2022-11-30T13:46+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد كشف وزير الطاقة، أن "أرامكو تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، حيث تم اكتشاف حقل "أوتاد" للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الهفوف.وأضاف بأنه تم اكتشاف حقل "الدهناء" للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الظهران، مؤكدا أن اكتشاف الحقلين الجديدين يعزز احتياطات الغاز الطبيعي للمملكة ويسهم في دعم استراتيجياتها.وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت وزارة الطاقة السعودية اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي، ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، قوله إن شركة "أرامكو"، تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20220227/السعودية-تعلن-عن-اكتشاف-ضخم-من-الغاز-الطبيعي-1059222133.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنبوب نفط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنبوب نفط

وزير الطاقة السعودية يعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

13:46 GMT 30.11.2022
© AP Photo / John Mooreأرامكو
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / John Moore
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أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف حقلين جديدين للغاز في المملكة أحدهما في الهفوف والثاني في الظهران.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد كشف وزير الطاقة، أن "أرامكو تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، حيث تم اكتشاف حقل "أوتاد" للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الهفوف.
وأضاف بأنه تم اكتشاف حقل "الدهناء" للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة الظهران، مؤكدا أن اكتشاف الحقلين الجديدين يعزز احتياطات الغاز الطبيعي للمملكة ويسهم في دعم استراتيجياتها.
مشهد عام لمصفاة أرامكو السعودية رأس تنورة وتكرير النفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
السعودية تعلن عن اكتشاف ضخم من الغاز الطبيعي
27 فبراير, 11:36 GMT
وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت وزارة الطاقة السعودية اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي، ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، قوله إن شركة "أرامكو"، تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
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