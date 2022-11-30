https://sputnikarabic.ae/20221130/وزير-النفط-السوري-ضربات-تركيا-أحدثت-ضررا-كبيرا-في-منشآت-النفط-1070713886.html
وزير النفط السوري: ضربات تركيا أحدثت "ضررا كبيرا" في منشآت النفط
وزير النفط السوري: ضربات تركيا أحدثت "ضررا كبيرا" في منشآت النفط
أحدثت الضربات الجوية التركية شمالي سوريا، "ضرراً كبيراً" في منشآت نفطية في البلاد، على ما أفاد به اليوم الأربعاء وزير النفط السوري بسام طعمة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T19:16+0000
2022-11-30T19:16+0000
2022-11-30T19:16+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقال طعمة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري إن "العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري أدى إلى ضرر كبير في المنشآت النفطية".وبحسب الوزير السوري طال القصف "معمل غاز ما أدى إلى توقفه عن الانتاج، بعدما كان ينتج 150 طنا من الغاز المنزلي، وحوالي مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تستخدمها محطة توليد تمد محافظة الحسكة (شمال شرق) بالتيار الكهربائي".وقبل عشرة أيام شن الطيران الحربي التركي ضربات جوية شمالي سوريا، قال إنها استهدفت مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.كذلك أشار وزير النفط السوري إلى تضرر محطات نفط واحتراق العديد من الآبار، الأمر الذي أسفر عن تلوث بيئي كبير جراء انفجارات الخزانات.يشار إلى أن أبرز حقوق النفط السورية تقع في مناطق سيطرة تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بما في ذلك حقول في محافظة الحسكة ودير الزور.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مع-تواصل-القصف-هل-تشن-تركيا-عملية-برية-في-سوريا-وتنهار-التفاهمات-الأخيرة؟-1070484384.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير النفط السوري: ضربات تركيا أحدثت "ضررا كبيرا" في منشآت النفط
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أحدثت الضربات الجوية التركية شمالي سوريا، "ضرراً كبيراً" في منشآت نفطية في البلاد، على ما أفاد به اليوم الأربعاء وزير النفط السوري بسام طعمة.
وقال طعمة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري إن "العدوان التركي الغاشم على الشمال السوري أدى إلى ضرر كبير في المنشآت النفطية".
وبحسب الوزير السوري طال القصف
"معمل غاز ما أدى إلى توقفه عن الانتاج، بعدما كان ينتج 150 طنا من الغاز المنزلي، وحوالي مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تستخدمها محطة توليد تمد محافظة الحسكة (شمال شرق) بالتيار الكهربائي".
وقبل عشرة أيام شن الطيران الحربي التركي ضربات جوية شمالي سوريا، قال إنها استهدفت مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
كذلك أشار وزير النفط السوري
إلى تضرر محطات نفط واحتراق العديد من الآبار، الأمر الذي أسفر عن تلوث بيئي كبير جراء انفجارات الخزانات.
يشار إلى أن أبرز حقوق النفط السورية تقع في مناطق سيطرة تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بما في ذلك حقول في محافظة الحسكة ودير الزور.