https://sputnikarabic.ae/20221130/وفاة-الرئيس-الصيني-السابق-جيانغ-تسه-مين-1070686594.html
وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين
وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين
أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين في شانغهاي عن عمر بلغ 96 عاما. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T09:11+0000
2022-11-30T09:11+0000
2022-11-30T09:11+0000
الصين
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وبحسب البيان، جاءت الوفاة بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وشغل جيانغ تسه مين منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني، كما ترأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي.وتولى جيانغ منصب رئاسة الجمهورية في الصين خلال الفترة ما بين 27 مارس/آذار 1993 إلى 15 مارس 2003، وهو أول من حوّل منصب رئيس الدولة من دور شرفي في السابق، إلى دور فاعل وممسك بزمام الأمور، وفقاً للمعايير الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221125/الرئيس-الصيني-يبدي-استعداد-بلاده-لتوسيع-التعاون-مع-كوبا-1070525445.html
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الصين, العالم
وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين
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أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين في شانغهاي عن عمر بلغ 96 عاما.
وبحسب البيان، جاءت الوفاة بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، وفقا لوكالة "شينخوا
" الصينية.
وشغل جيانغ تسه مين منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني، كما ترأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي.
وتولى جيانغ منصب رئاسة الجمهورية في الصين خلال الفترة ما بين 27 مارس/آذار 1993 إلى 15 مارس 2003، وهو أول من حوّل منصب رئيس الدولة من دور شرفي في السابق، إلى دور فاعل وممسك بزمام الأمور، وفقاً للمعايير الدولية.