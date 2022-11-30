https://sputnikarabic.ae/20221130/-رونالدو-يوافق-على-عرض-قياسي-من-النصر-السعودي-1070687259.html
رونالدو يوافق على عرض قياسي من "النصر" السعودي
رونالدو يوافق على عرض قياسي من "النصر" السعودي
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T09:45+0000
2022-11-30T09:45+0000
2022-11-30T09:45+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
انتقال
نادي النصر السعودي
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي "مانشستر يونايتد".ويأمل "النصر" السعودي بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليا، أن يضم رونالدو مقابل 75 مليون دولار سنويا لمدة 3 أعوام، وفقا لمصادر لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.ويُعتقد أن محادثات النادي السعودي مع رونالدو (37 عاما) متقدمة نسبيا، لكنها تنتظر قرار رونالدو النهائي، وفي حال أن وافق الأخير على العرض، فإن الصفقة لن تستغرق وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منها.ولفتت "سي بي إس" إلى أن عرض نادي "النصر" السعودي إلى كريستيانو رونالدو هو العقد الرسمي الوحيد المقدم للنجم البرتغالي الدولي، والذي من المتوقع أن يظل مستقبله دون حل حتى نهاية كأس العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221127/تقارير-رونالدو-يتلقى-عرضا-من-النصر-السعودي-بـ225-مليون-دولار-بعد-الخروج-من-مانشستر-يونايتد-1070592229.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, انتقال, نادي النصر السعودي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, انتقال, نادي النصر السعودي
رونالدو يوافق على عرض قياسي من "النصر" السعودي
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
ووفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي "مانشستر يونايتد".
ويأمل "النصر" السعودي بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليا، أن يضم رونالدو مقابل 75 مليون دولار سنويا لمدة 3 أعوام، وفقا لمصادر لشبكة
"سي بي إس" الأمريكية.
ويُعتقد أن محادثات النادي السعودي مع رونالدو (37 عاما) متقدمة نسبيا، لكنها تنتظر قرار رونالدو النهائي، وفي حال أن وافق الأخير على العرض، فإن الصفقة لن تستغرق وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منها.
ولفتت "سي بي إس" إلى أن عرض نادي "النصر" السعودي إلى كريستيانو رونالدو هو العقد الرسمي الوحيد المقدم للنجم البرتغالي الدولي، والذي من المتوقع أن يظل مستقبله دون حل حتى نهاية كأس العالم.