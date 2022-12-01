https://sputnikarabic.ae/20221201/أردوغان-يبحث-تنفيذ-عملية-برية-محتملة-في-شمال-سوريا-1070722740.html
أردوغان يبحث تنفيذ عملية برية محتملة في شمال سوريا
أردوغان يبحث تنفيذ عملية برية محتملة في شمال سوريا
أفادت وسائل إعلام تركية رسمية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش، اليوم الخميس، مع مجلس الأمن القومي عملية محتملة لمكافحة الإرهاب على الأرض في شمال... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:13+0000
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سبوتنيك. وذكرت قناة"تي آر تي" أن مجلس الأمن التركي سيعقد اجتماعه الأخير لعام 2022 اليوم الخميس لمناقشة أنشطة مكافحة الإرهاب وتنفيذ عملية برية عسكرية في شمال سوريا، وأضاف التقرير أن أردوغان سيرأس الاجتماع لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وأعرب عن معارضة واشنطن القوية لعملية أنقرة العسكرية الجديدة في شمال شرق سوريا وشاركه قلقه من أن الضربات التركية تهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ودعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد، وشاركت معارضة الوزارة القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، بحسب البيان.وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأكد أردوغان، يوم الأحد الماضي، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أردوغان يبحث تنفيذ عملية برية محتملة في شمال سوريا
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أفادت وسائل إعلام تركية رسمية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش، اليوم الخميس، مع مجلس الأمن القومي عملية محتملة لمكافحة الإرهاب على الأرض في شمال سوريا.
سبوتنيك. وذكرت قناة"تي آر تي" أن مجلس الأمن التركي سيعقد اجتماعه الأخير لعام 2022 اليوم الخميس لمناقشة أنشطة مكافحة الإرهاب وتنفيذ عملية برية عسكرية في شمال سوريا، وأضاف التقرير أن أردوغان سيرأس الاجتماع لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وأعرب عن معارضة واشنطن القوية لعملية أنقرة العسكرية الجديدة في شمال شرق سوريا وشاركه قلقه من أن الضربات التركية تهدد القوات الأمريكية في المنطقة.
ودعا الوزير أوستن
إلى خفض التصعيد، وشاركت معارضة الوزارة القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، بحسب البيان.
وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأكد أردوغان، يوم الأحد الماضي، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".