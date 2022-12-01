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https://sputnikarabic.ae/20221201/أسطورة-كرة-القدم-السعودية-يقول-إن-رونالدو-وقع-للنصر-وهناك-شراكة-سعودية-قطرية-لشراء-ليفربول-1070730881.html
أسطورة كرة القدم السعودية يقول إن رونالدو وقع للنصر وهناك شراكة سعودية قطرية لشراء ليفربول
أسطورة كرة القدم السعودية يقول إن رونالدو وقع للنصر وهناك شراكة سعودية قطرية لشراء ليفربول
زعم أسطورة كرة القدم السعودية، سعيد العويران، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وقع لنادي النصر السعودي. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:04+0000
2022-12-01T12:04+0000
السعودية
قطر
ليفربول
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وقال العويران في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر قناة "المحور" المصرية، "معلوماتي أن رونالدو وقع لنادي النصر"، مضيفا: "أرى أن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو مقابل 200 مليون يورو مبلغ مبالغ فيه، بإمكاني شراء نادٍ كامل بهذه المبلغ".وادعى العويران أن "هناك شراكة سعودية قطرية لشراء نادي ليفربول الإنجليزي"، دون المزيد من التفاصيل.وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن "رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي".وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" ‏السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي "مانشستر يونايتد".ويأمل "النصر" السعودي بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليا، أن يضم رونالدو مقابل 75 مليون دولار سنويا لمدة 3 أعوام، وفقا لمصادر لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.ولفتت "سي بي إس" إلى أن عرض نادي "النصر" السعودي إلى كريستيانو رونالدو هو العقد الرسمي الوحيد المقدم للنجم البرتغالي الدولي، والذي من المتوقع أن يظل مستقبله دون حل حتى نهاية كأس العالم.
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السعودية, قطر, ليفربول
السعودية, قطر, ليفربول

أسطورة كرة القدم السعودية يقول إن رونالدو وقع للنصر وهناك شراكة سعودية قطرية لشراء ليفربول

12:04 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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زعم أسطورة كرة القدم السعودية، سعيد العويران، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وقع لنادي النصر السعودي.
وقال العويران في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر قناة "المحور" المصرية، "معلوماتي أن رونالدو وقع لنادي النصر"، مضيفا: "أرى أن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو مقابل 200 مليون يورو مبلغ مبالغ فيه، بإمكاني شراء نادٍ كامل بهذه المبلغ".
وادعى العويران أن "هناك شراكة سعودية قطرية لشراء نادي ليفربول الإنجليزي"، دون المزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن "رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي".
وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" ‏السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي "مانشستر يونايتد".
ويأمل "النصر" السعودي بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليا، أن يضم رونالدو مقابل 75 مليون دولار سنويا لمدة 3 أعوام، وفقا لمصادر لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.
ولفتت "سي بي إس" إلى أن عرض نادي "النصر" السعودي إلى كريستيانو رونالدو هو العقد الرسمي الوحيد المقدم للنجم البرتغالي الدولي، والذي من المتوقع أن يظل مستقبله دون حل حتى نهاية كأس العالم.
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