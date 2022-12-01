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https://sputnikarabic.ae/20221201/أسلحة-روسية-خفيفة-تستخدمها-القوات-الخاصة-للقتال-تحت-الماء-1070731266.html
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء
يمثل القتال تحت الماء أحد أساليب القوات الخاصة التي تلجأ إليها لمواجهة قوات خاصة معادية سواء كان ذلك خلال مهام هجومية أو دفاعية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك
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وإضافة إلى التدريب الاحترافي لعناصر القوات الخاصة لتتمكن من خوض هذه المعارك، فإنها تحتاج إلى تسليح من نوع خاص يشمل البنادق والمسدسات والطلقات الخاصة بها.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء

12:10 GMT 01.12.2022
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يمثل القتال تحت الماء أحد أساليب القوات الخاصة التي تلجأ إليها لمواجهة قوات خاصة معادية سواء كان ذلك خلال مهام هجومية أو دفاعية.
وإضافة إلى التدريب الاحترافي لعناصر القوات الخاصة لتتمكن من خوض هذه المعارك، فإنها تحتاج إلى تسليح من نوع خاص يشمل البنادق والمسدسات والطلقات الخاصة بها.
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء - سبوتنيك عربي
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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