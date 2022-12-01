https://sputnikarabic.ae/20221201/أسلحة-روسية-خفيفة-تستخدمها-القوات-الخاصة-للقتال-تحت-الماء-1070731266.html
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء
يمثل القتال تحت الماء أحد أساليب القوات الخاصة التي تلجأ إليها لمواجهة قوات خاصة معادية سواء كان ذلك خلال مهام هجومية أو دفاعية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:10+0000
2022-12-01T12:10+0000
2022-12-01T12:10+0000
انفوجرافيك
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وإضافة إلى التدريب الاحترافي لعناصر القوات الخاصة لتتمكن من خوض هذه المعارك، فإنها تحتاج إلى تسليح من نوع خاص يشمل البنادق والمسدسات والطلقات الخاصة بها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء
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يمثل القتال تحت الماء أحد أساليب القوات الخاصة التي تلجأ إليها لمواجهة قوات خاصة معادية سواء كان ذلك خلال مهام هجومية أو دفاعية.
وإضافة إلى التدريب الاحترافي لعناصر القوات الخاصة لتتمكن من خوض هذه المعارك، فإنها تحتاج إلى تسليح من نوع خاص يشمل البنادق والمسدسات والطلقات الخاصة بها.