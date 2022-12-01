https://sputnikarabic.ae/20221201/أمريكا-وفرنسا-تؤكدان-على-عدم-السماح-لإيران-بتطوير-أو-الحصول-على-سلاح-نووي-1070747346.html
أمريكا وفرنسا تؤكدان على عدم السماح لإيران بتطوير أو الحصول على سلاح نووي
أمريكا وفرنسا تؤكدان على عدم السماح لإيران بتطوير أو الحصول على سلاح نووي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب اجتماعهما في واشنطن، اليوم الخميس، الإصرار على ضمان ألا تتمكن إيران من تطوير أو الحصول على... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T19:11+0000
2022-12-01T19:11+0000
2022-12-01T19:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
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وقال بيان مشترك، نشره البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "الرئيسين مصممان على ضمان عدم تمكن إيران أبدًا من تطوير أو امتلاك سلاح نووي".وأضاف البيان أن "فرنسا والولايات المتحدة تواصلان العمل مع شركاء دوليين آخرين للتصدي للتصعيد النووي الإيراني".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220909/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-خيارات-أخرى-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1067501528.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, إيمانويل ماكرون, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, إيمانويل ماكرون, جو بايدن
أمريكا وفرنسا تؤكدان على عدم السماح لإيران بتطوير أو الحصول على سلاح نووي
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب اجتماعهما في واشنطن، اليوم الخميس، الإصرار على ضمان ألا تتمكن إيران من تطوير أو الحصول على سلاح نووي.
وقال
بيان مشترك، نشره البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "الرئيسين مصممان على ضمان عدم تمكن إيران أبدًا من تطوير أو امتلاك سلاح نووي".
وأضاف البيان أن "فرنسا والولايات المتحدة تواصلان العمل مع شركاء دوليين آخرين للتصدي للتصعيد النووي الإيراني".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة
بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.