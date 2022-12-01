https://sputnikarabic.ae/20221201/أمين-عام-الناتو-يقول-إن-الحلف-العسكري-لن-ينجر-إلى-الأزمة-في-أوكرانيا-1070749645.html

أمين عام "الناتو" يقول إن الحلف العسكري لن ينجر إلى الأزمة في أوكرانيا

أمين عام "الناتو" يقول إن الحلف العسكري لن ينجر إلى الأزمة في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، إن "الناتو" لن ينجر عسكريا إلى الأزمة في أوكرانيا، ودعا إلى زيادة إنتاج الذخيرة لصالح الحلف... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T21:41+0000

2022-12-01T21:41+0000

2022-12-01T21:41+0000

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موسكو- سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "الناتو ليس طرفا في الأزمة، ولن ننجر إلى (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا)".وأضاف: "نحن نقف إلى جانب أوكرانيا في حقها في الدفاع عن النفس، وهو حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة". أشار ستولتنبرغ أيضا إلى أنه من الضروري زيادة إنتاج الذخيرة لتجديد احتياطيات التحالف وتعزيز الدعم لأوكرانيا.وتابع أمين عام "الناتو": "أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الذخيرة، لقد ذكروا ذلك مرات عديدة، لأن هذا استنزاف وحشي، حيث يوجد استهلاك كبير للذخيرة، وهذا أيضا سبب توفير الحلفاء المزيد من الذخيرة لأوكرانيا.. لقد قدموا الكثير، وما زالوا يقدمون كميات كبيرة من الذخيرة لأوكرانيا".واستطرد أن الطريقة التي فعل بها الحلفاء ذلك هي عن طريق التعمق في المخزونات الحالية، وبالطبع، لا يمكن أن يستمر ذلك على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا هو السبب في أن ألمانيا وجميع الحلفاء شرعوا في تكثيف إنتاج الذخيرة، لتجديد مخزونات "الناتو" الحالية بهدف "حماية أراضيه" ولضمان استمرار تسليم الذخيرة إلى أوكرانيا.منذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221201/لافروف-حلف-الناتو-عاد-إلى-أولويات-الحرب-الباردة-1070722178.html

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