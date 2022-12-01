https://sputnikarabic.ae/20221201/أوليانوف-روسيا-والصين-وإيران-تمثل-مثلثا-جديدا-في-الدبلوماسية-متعددة-الأطراف-1070717661.html
أوليانوف: روسيا والصين وإيران تمثل مثلثا جديدا في الدبلوماسية متعددة الأطراف
أوليانوف: روسيا والصين وإيران تمثل مثلثا جديدا في الدبلوماسية متعددة الأطراف
قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الأربعاء بعد مشاورات ثلاثية للبعثات الدائمة في فيينا إن روسيا والصين وإيران هي... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T04:38+0000
2022-12-01T04:38+0000
2022-12-01T04:38+0000
الصين
روسيا
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف على تويتر: "أجرت البعثات الدائمة للصين وإيران وروسيا مشاورات ثلاثية مثمرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مضيفا: "ألا يبدو الأمر وكأنه مثلث جديد في الدبلوماسية متعددة الأطراف - #الصين وإيران وروسيا؟"وقال الدبلوماسي الروسي إن التشكيل يمكن أن "يتوسع بسهولة" لأن هناك العديد من الدول التي "تؤيد التعددية وتعارض محاولات إبقاء العالم الأحادي الجانب على قيد الحياة بأي ثمن".وفي اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو والدول المهتمة الأخرى لتعزيز التعددية القطبية بشكل حاسم في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, إيران
أوليانوف: روسيا والصين وإيران تمثل مثلثا جديدا في الدبلوماسية متعددة الأطراف
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قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، يوم الأربعاء بعد مشاورات ثلاثية للبعثات الدائمة في فيينا إن روسيا والصين وإيران هي مثلث جديد في الدبلوماسية متعددة الأطراف، والتي يمكن "توسيعها بسهولة".
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوليانوف على تويتر: "أجرت البعثات الدائمة للصين وإيران وروسيا مشاورات ثلاثية مثمرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مضيفا: "ألا يبدو الأمر وكأنه مثلث جديد في الدبلوماسية متعددة الأطراف - #الصين وإيران وروسيا؟"
وقال الدبلوماسي الروسي إن التشكيل يمكن أن "يتوسع بسهولة" لأن هناك العديد من الدول التي "تؤيد التعددية وتعارض محاولات إبقاء العالم الأحادي الجانب على قيد الحياة بأي ثمن".
وفي اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو والدول المهتمة الأخرى لتعزيز التعددية القطبية بشكل حاسم في العالم
.