https://sputnikarabic.ae/20221201/إصابة-نائب-وزير-الصناعة-الإيراني-في-هجوم-لمجهولين-قرب-منزله-بطهران-1070749261.html

إصابة نائب وزير الصناعة الإيراني في هجوم لمجهولين قرب منزله بطهران

إصابة نائب وزير الصناعة الإيراني في هجوم لمجهولين قرب منزله بطهران

أصيب نائب وزير الصناعة الإيراني، محمد مهدي برادران، اليوم الخميس، إثر تعرضه لهجوم بآلة حادة على يد مجهولين قرب منزله بالعاصمة طهران. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T21:19+0000

2022-12-01T21:19+0000

2022-12-01T21:19+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/04/1063088211_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_8821e13a746962bc84d654774bc9e73f.jpg

طهران - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد "هاجم مجهولون نائب وزير الصناعة محمد مهدي برادران بالقرب من منزله، وطعنوه بجسم حاد في رأسه ووجهه وجسده ما سبب له نزيفًا حادًا، ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى".وأضاف التلفزيون الإيراني أن "قوات الشرطة تحقق في الهجوم لمعرفة ملابساته والتعرف على المهاجمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء".وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، أن موظفا بالحرس الثوري يُدعى رضا داستاني قتل بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد، ضمن وقائع تكررت مؤخراً تزامنا مع احتجاجات مناهضة للنظام.وفي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، في 6 نوفمبر، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث.وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول، مظاهرات عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.

https://sputnikarabic.ae/20221128/مقتل-موظف-بالحرس-الثوري-الإيراني-بإطلاق-نار-من-قبل-مجهولين-في-أصفهان--1070627098.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم