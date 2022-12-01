https://sputnikarabic.ae/20221201/إعفاء-الوافدين-الجدد-إلى-تونس-من-تحاليل-كورونا-وجواز-التلقيح-1070742258.html
إعفاء الوافدين الجدد إلى تونس من تحاليل كورونا وجواز التلقيح
إعفاء الوافدين الجدد إلى تونس من تحاليل كورونا وجواز التلقيح
أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان رسمي، اليوم الخميس، عن إعفاء المهاجرين إلى تونس من إجبارية الإستظهار بالتحاليل المخبرية وجواز التلقيح. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T15:56+0000
2022-12-01T15:56+0000
2022-12-01T15:56+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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جاء ذلك بسبب تحسن المؤشرات المتعلقة بجائحة "كوفيد- 19" في تونس واستقرار الوضع الوبائي، وفقا لما نشرته إذاعة "نسمة".ودعت الوزارة إلى ارتداء الكمامات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض "كوفيد -19"، بالإضافة إلى ضرورة تهوية الغرف المغلقة.كما دعت الصحة التونسية إلى استمرار التلقيح والتطعيمات بالجرعات المناعية لزيادة المناعة، خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.ومن المتوقع أن يتم تحديث البروتوكولات الصحية وفقًا لتطور الوضع الوبائي لجائحة "كوفيد -19".
https://sputnikarabic.ae/20220619/رئيس-الجمعية-التونسية-للتبرع-بالدم-المخزون-تأثر-سلبا-بسبب-جائحة-كورونا-1063844476.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا
أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا
إعفاء الوافدين الجدد إلى تونس من تحاليل كورونا وجواز التلقيح
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان رسمي، اليوم الخميس، عن إعفاء المهاجرين إلى تونس من إجبارية الإستظهار بالتحاليل المخبرية وجواز التلقيح.
جاء ذلك بسبب تحسن المؤشرات المتعلقة بجائحة "كوفيد- 19" في تونس واستقرار الوضع الوبائي، وفقا لما نشرته إذاعة
"نسمة".
ودعت الوزارة إلى ارتداء الكمامات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض "كوفيد -19"، بالإضافة إلى ضرورة تهوية الغرف المغلقة.
كما دعت الصحة التونسية إلى استمرار التلقيح والتطعيمات بالجرعات المناعية لزيادة المناعة، خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
ومن المتوقع أن يتم تحديث البروتوكولات الصحية وفقًا لتطور الوضع الوبائي لجائحة "كوفيد -19".