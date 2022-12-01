عربي
https://sputnikarabic.ae/20221201/إعلام-تركيا-تركب-خزان-غاز-عملاق-في-البحر-1070719696.html
إعلام: تركيا تركب خزان غاز عملاق في البحر
إعلام: تركيا تركب خزان غاز عملاق في البحر
أشار تقرير إعلامي أن تركيا وضعت صهريجا بوزن 280 طنا على عمق 2200 متر في البحر، ليجمع غاز البحر الأسود القادم من الآبار. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T07:23+0000
2022-12-01T07:23+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102149/89/1021498993_0:61:1386:841_1920x0_80_0_0_4c73635622b47dacfa2b4303d92a966e.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يني شفق" التركية فإن العملية استغرقت 20 ساعة.وأضاف التقرير أن عمل أطقم شركة البترول التركية (TPAO) في حقل غاز ساكاريا، الذي يعتبر أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في التاريخ التركي، مستمر على مدار الساعة. وقد تم تسليم خزان التوزيع العملاق بيسينك الذي سيجمع الغاز من الآبار وربطه بخط الأنابيب الرئيسي، عن طريق السفن من الميناء إلى حقل غاز ساكاريا.وتم إنزال المعدات العملاقة إلى قاع البحر من خلال تركيب رافعات خاصة وروبوتات تحت الماء في مكانها، وتم إجراء العملية بدقة، واستمرت العملية طوال الليل قرابة 20 ساعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102149/89/1021498993_93:0:1293:900_1920x0_80_0_0_98b72b9a53404bf7185c08e2da211b44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

إعلام: تركيا تركب خزان غاز عملاق في البحر

07:23 GMT 01.12.2022
© Photo / TurkStreamأنابيب "التيار التركي"
أنابيب التيار التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Photo / TurkStream
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي أن تركيا وضعت صهريجا بوزن 280 طنا على عمق 2200 متر في البحر، ليجمع غاز البحر الأسود القادم من الآبار.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يني شفق" التركية فإن العملية استغرقت 20 ساعة.
وكانت صحيفة "الصباح" قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا ستستثمر ما يقرب من 10 مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز من حقل صقاريا في البحر الأسود. وفقا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقول في عام 2023.
وأضاف التقرير أن عمل أطقم شركة البترول التركية (TPAO) في حقل غاز ساكاريا، الذي يعتبر أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في التاريخ التركي، مستمر على مدار الساعة. وقد تم تسليم خزان التوزيع العملاق بيسينك الذي سيجمع الغاز من الآبار وربطه بخط الأنابيب الرئيسي، عن طريق السفن من الميناء إلى حقل غاز ساكاريا.
وتم إنزال المعدات العملاقة إلى قاع البحر من خلال تركيب رافعات خاصة وروبوتات تحت الماء في مكانها، وتم إجراء العملية بدقة، واستمرت العملية طوال الليل قرابة 20 ساعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала