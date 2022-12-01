https://sputnikarabic.ae/20221201/إعلام-تركيا-تركب-خزان-غاز-عملاق-في-البحر-1070719696.html
إعلام: تركيا تركب خزان غاز عملاق في البحر
إعلام: تركيا تركب خزان غاز عملاق في البحر
أشار تقرير إعلامي أن تركيا وضعت صهريجا بوزن 280 طنا على عمق 2200 متر في البحر، ليجمع غاز البحر الأسود القادم من الآبار. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T07:23+0000
2022-12-01T07:23+0000
2022-12-01T07:23+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "يني شفق" التركية فإن العملية استغرقت 20 ساعة.وأضاف التقرير أن عمل أطقم شركة البترول التركية (TPAO) في حقل غاز ساكاريا، الذي يعتبر أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في التاريخ التركي، مستمر على مدار الساعة. وقد تم تسليم خزان التوزيع العملاق بيسينك الذي سيجمع الغاز من الآبار وربطه بخط الأنابيب الرئيسي، عن طريق السفن من الميناء إلى حقل غاز ساكاريا.وتم إنزال المعدات العملاقة إلى قاع البحر من خلال تركيب رافعات خاصة وروبوتات تحت الماء في مكانها، وتم إجراء العملية بدقة، واستمرت العملية طوال الليل قرابة 20 ساعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: تركيا تركب خزان غاز عملاق في البحر
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أشار تقرير إعلامي أن تركيا وضعت صهريجا بوزن 280 طنا على عمق 2200 متر في البحر، ليجمع غاز البحر الأسود القادم من الآبار.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"يني شفق" التركية فإن العملية استغرقت 20 ساعة.
وكانت صحيفة "الصباح" قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا ستستثمر ما يقرب من 10 مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز من حقل صقاريا في البحر الأسود. وفقا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقول في عام 2023.
وأضاف التقرير أن عمل أطقم شركة البترول التركية (TPAO) في حقل غاز ساكاريا، الذي يعتبر أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في التاريخ التركي، مستمر على مدار الساعة. وقد تم تسليم خزان التوزيع العملاق بيسينك الذي سيجمع الغاز من الآبار وربطه بخط الأنابيب الرئيسي، عن طريق السفن من الميناء إلى حقل غاز ساكاريا.
وتم إنزال المعدات العملاقة إلى قاع البحر من خلال تركيب رافعات خاصة وروبوتات تحت الماء في مكانها، وتم إجراء العملية بدقة، واستمرت العملية طوال الليل قرابة 20 ساعة.