https://sputnikarabic.ae/20221201/إندونيسيا-تخطط-لطرح-أحد-أكبر-حقول-الغاز-في-العالم-بالمزاد-1070729450.html
إندونيسيا تخطط لطرح أحد أكبر حقول الغاز في العالم بالمزاد
إندونيسيا تخطط لطرح أحد أكبر حقول الغاز في العالم بالمزاد
قال وزير الطاقة الإندونيسي أريفين تصريف، اليوم الخميس، إن الحكومة الإندونيسية تدرس خططا لطرح حقل غاز شرق ناتونا للبيع في مزاد. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T11:16+0000
2022-12-01T11:16+0000
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سبوتنيك. ويعتبر حقل غاز شرق ناتونا هو أكبر حقل غاز غير مطور في العالم ويقع في بحر الصين الجنوبي ويقدر احتياطي الغاز فيه بحوالي 222 تريليون قدم مكعب (6.3 تريليون متر مكعب)، وواجهت شركات الغاز صعوبات في تطوير الحقل حيث يحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون تقدر بنسبة 70%.وأشار وزير الطاقة الإندونيسي إلى أن تطوير حقل شرق ناتونا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإندونيسي وسوق الغاز الإقليمي.يذكر انه تم اكتشاف حقل غاز ناتونا في عام 1973، وفي عام 1980، أقامت شركة النفط المملوكة للدولة الإندونيسية بارتامنانيا وإيكسكسون مشروعا مشتركا لتطوير الحقل، ولكن في النهاية لم يتم تنفيذ المشروع بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ثم انفصلت الشركتان في 2007.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إندونيسيا تخطط لطرح أحد أكبر حقول الغاز في العالم بالمزاد
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قال وزير الطاقة الإندونيسي أريفين تصريف، اليوم الخميس، إن الحكومة الإندونيسية تدرس خططا لطرح حقل غاز شرق ناتونا للبيع في مزاد.
سبوتنيك. ويعتبر حقل غاز شرق ناتونا هو أكبر حقل غاز غير مطور في العالم ويقع في بحر الصين الجنوبي
ويقدر احتياطي الغاز فيه بحوالي 222 تريليون قدم مكعب (6.3 تريليون متر مكعب)، وواجهت شركات الغاز صعوبات في تطوير الحقل حيث يحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون تقدر بنسبة 70%.
ونقلت بوابة "دنيا إنرجي" الإخبارية عن تصريف قوله "نحن نناقش مرة أخرى المزاد على حقل الغاز (شرق ناتونا)، حيث يمكن الآن استخدام كل هذا الكربون الذي كان يمثل مشكلة في السابق"، مضيفا أن العديد من الشركات لديها الآن التقنيات اللازمة لتطوير هذا الحقل.
وأشار وزير الطاقة الإندونيسي إلى أن تطوير حقل شرق ناتونا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإندونيسي وسوق الغاز الإقليمي.
يذكر انه تم اكتشاف حقل غاز ناتونا في عام 1973، وفي عام 1980، أقامت شركة النفط المملوكة للدولة الإندونيسية بارتامنانيا وإيكسكسون مشروعا مشتركا لتطوير الحقل، ولكن في النهاية لم يتم تنفيذ المشروع بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ثم انفصلت الشركتان في 2007.