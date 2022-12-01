https://sputnikarabic.ae/20221201/استطلاع-للرأي-في-مولدوفا-غالبية-سكان-الدولة-يعارضون-الانضمام-إلى-الناتو-1070733798.html
استطلاع للرأي في مولدوفا: غالبية سكان الدولة يعارضون الانضمام إلى الناتو
استطلاع للرأي في مولدوفا: غالبية سكان الدولة يعارضون الانضمام إلى الناتو
كشف استطلاع للرأي في مولدوفا أن حوالي 50% من المواطنين يعارضون انضمام بلدهم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:29+0000
2022-12-01T13:29+0000
2022-12-01T13:29+0000
العالم
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وفقًا لبيانات استطلاع الرأي الذي أجراه مركز أبحاث "CBS" للبحوث الاجتماعية، فإن 22.4% من السكان المحليين سيؤيدون انضمام مولدوفا إلى الحلف.واعتبر نحو 54.5% من المستطلعين أنه لا ينبغي على البلاد أن تنضم إلى "الناتو".ولم يستطع حوالي 23.1% الإجابة على السؤال المطروح بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
استطلاع للرأي في مولدوفا: غالبية سكان الدولة يعارضون الانضمام إلى الناتو
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كشف استطلاع للرأي في مولدوفا أن حوالي 50% من المواطنين يعارضون انضمام بلدهم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفقًا لبيانات استطلاع الرأي الذي أجراه مركز أبحاث "CBS" للبحوث الاجتماعية، فإن 22.4% من السكان المحليين سيؤيدون انضمام مولدوفا إلى الحلف.
واعتبر نحو 54.5% من المستطلعين أنه لا ينبغي على البلاد أن تنضم إلى "الناتو".
ولم يستطع حوالي 23.1% الإجابة على السؤال المطروح بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.