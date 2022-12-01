https://sputnikarabic.ae/20221201/اشتباكات-مسلحة-بين-مسلحين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-اقتحمت-مدينة-جنين-ومخيمها-1070716721.html
اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها
اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها
قالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، إن مدينة جنين ومخيمها، شهدا اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T00:53+0000
2022-12-01T00:53+0000
2022-12-01T00:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت إذاعة الأقصى الفلسطينية إن "اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها".وأضافت نقلا عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين".كما نقلت عن مصدر طبي أن "عدة إصابات بينها خطيرة خلال اقتحام مخيم جنين، واستمرار الاشتباكات".وقالت كتائب "شهداء الأقصى" الفلسطينية إنه "عند الساعة 02:18..مجاهدونا بكل بسالة واقتدار يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة المقتحمة لمخيم جنين".من جانبها، قالت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "في هذه الأثناء يخوض مجاهدونا الأبطال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت حي الهدف في مخيم جنين البطولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها
00:53 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 00:54 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، إن مدينة جنين ومخيمها، شهدا اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وقالت إذاعة الأقصى الفلسطينية إن "اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها".
وأضافت نقلا عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين".
كما نقلت عن مصدر طبي أن "عدة إصابات بينها خطيرة خلال اقتحام مخيم جنين، واستمرار الاشتباكات".
وقالت كتائب "شهداء الأقصى" الفلسطينية إنه "عند الساعة 02:18..مجاهدونا بكل بسالة واقتدار يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة المقتحمة لمخيم جنين".
من جانبها، قالت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "في هذه الأثناء يخوض مجاهدونا الأبطال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت حي الهدف في مخيم جنين البطولة".