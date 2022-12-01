https://sputnikarabic.ae/20221201/الاتحاد-الفرنسي-يتقدم-بشكوى-رسمية-إلى-الفيفا-بسبب-مباراة-تونس-الأخيرة-1070734231.html
الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" بسبب مباراة تونس الأخيرة
الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" بسبب مباراة تونس الأخيرة
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه "تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي"فيفا"، بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان جريزمان عقب مراجعة حكم... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:28+0000
2022-12-01T13:28+0000
2022-12-01T13:28+0000
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وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان له، "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا"، مؤكدة أنه "يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".وسدد جريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز بهدف نظيف في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.
https://sputnikarabic.ae/20221130/منتخب-تونس-يودع-كأس-العالم-مرفوع-الرأس-بفوز-تاريخي-على-بطل-العالم-1070712253.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" بسبب مباراة تونس الأخيرة
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه "تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي"فيفا"، بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان جريزمان عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد صفارة النهاية خلال مواجهة تونس".
وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان له
، "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا"، مؤكدة أنه "يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".
وسدد جريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.
ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز بهدف نظيف
في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.