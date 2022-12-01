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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الاتحاد-الفرنسي-يتقدم-بشكوى-رسمية-إلى-الفيفا-بسبب-مباراة-تونس-الأخيرة-1070734231.html
الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" بسبب مباراة تونس الأخيرة
الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" بسبب مباراة تونس الأخيرة
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه "تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي"فيفا"، بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان جريزمان عقب مراجعة حكم... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:28+0000
2022-12-01T13:28+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار تونس اليوم
أخبار فرنسا
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وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان له، "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا"، مؤكدة أنه "يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".وسدد جريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز بهدف نظيف في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.
https://sputnikarabic.ae/20221130/منتخب-تونس-يودع-كأس-العالم-مرفوع-الرأس-بفوز-تاريخي-على-بطل-العالم-1070712253.html
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا

الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا" بسبب مباراة تونس الأخيرة

13:28 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATتونس تخسر أمام استراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج قبل مواجهة فرنسا في مونديال قطر 2022
تونس تخسر أمام استراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج قبل مواجهة فرنسا في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه "تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي"فيفا"، بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان جريزمان عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد صفارة النهاية خلال مواجهة تونس".
وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان له، "نتقدم بشكوى بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا"، مؤكدة أنه "يجب تقديم هذه الشكوى في غضون 24 ساعة بعد صفارة النهاية".
التونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
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أمس, 17:59 GMT
وسدد جريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.
ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى جريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز بهدف نظيف في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.
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