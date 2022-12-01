https://sputnikarabic.ae/20221201/البرلمان-العربي-يدين-التصعيد-الإسرائيلي-ويحذر-من-تفجر-الأوضاع-وتهديد-الأمن-والسلم-في-المنطقة-1070725295.html

البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي ويحذر من تفجر الأوضاع وتهديد الأمن والسلم في المنطقة

البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي ويحذر من تفجر الأوضاع وتهديد الأمن والسلم في المنطقة

أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس، "التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية"، محذرا من "المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع ما يعرض الأمن والسلم في المنطقة... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T10:06+0000

2022-12-01T10:06+0000

2022-12-01T10:06+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأعرب البرلمان العربي، في بيان له، عن "استنكاره للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تبعث دولة الاحتلال رسالتها إلى المجتمع الدولي بمزيد من الترويع والقتل دون رادع، وفي تحد سافر وصارخ لقوانين المجتمع الدولي".ودعا البرلمان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على ما ارتكبته وترتكبه من إرهاب وتهجير، والاستيلاء على الممتلكات وقتل وتطهير عرقي، واحتلال لأراضيه وبناء للمستوطنات".كما دعا إلى وقف "الانتهاك المستمر لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة".وقتل شابان، وأصيب ثالث، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مدينة ومخيم جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، استشهدا برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة".وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة، حسب الوكالة الفلسطينية.وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد، وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين"، مؤكدة "تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي، وأحمد الصوص، بعد أن طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها".

https://sputnikarabic.ae/20221201/حماس-المقاومة-ستجد-الطريقة-المناسبة-للرد-على-جريمة-قتل-إثنين-من-المقاومين-في-جنين-1070722617.html

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