عربي
https://sputnikarabic.ae/20221201/الحرس-الوطني-التونسي-يوقف-17-مهاجرا-غير-شرعي-1070735818.html
الحرس الوطني التونسي يوقف 17 مهاجرا غير شرعي
الحرس الوطني التونسي يوقف 17 مهاجرا غير شرعي
أوقف الحرس الوطني التونسي اليوم 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:48+0000
2022-12-01T13:48+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101555/08/1015550824_0:245:4832:2963_1920x0_80_0_0_8889f034e8a60bec5d90f013bc071889.jpg
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، في بيان صحفي أن وحدات من الحرس بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، أوقفت 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية، إثر اجتيازهم الحدود البرية التونسية خلسة"، بحسب موقع "شمس أف أم".ولفت المتحدث باسم الحرس الوطني إلى أنه تم القبض على شخص مطلوب في محافظة المهدية من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة.وخلال السنوات الأخيرة أصبحت تونس تمثل مركز انطلاق مكثف للهجرة غير النظامية ليس فقط للشبان والعائلات التونسية، بل لجنسيات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221031/تونس-تعلن-إحباط-6-عمليات-هجرة-غير-شرعية-1069674210.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101555/08/1015550824_278:0:4555:3208_1920x0_80_0_0_b77a844fe126d5832e681f6a960edb1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الحرس الوطني التونسي يوقف 17 مهاجرا غير شرعي

13:48 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
تابعنا عبرTelegram
أوقف الحرس الوطني التونسي اليوم 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية.
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، في بيان صحفي أن وحدات من الحرس بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، أوقفت 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية، إثر اجتيازهم الحدود البرية التونسية خلسة"، بحسب موقع "شمس أف أم".
ولفت المتحدث باسم الحرس الوطني إلى أنه تم القبض على شخص مطلوب في محافظة المهدية من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة.
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
تونس تعلن إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية
31 أكتوبر, 13:24 GMT
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت تونس تمثل مركز انطلاق مكثف للهجرة غير النظامية ليس فقط للشبان والعائلات التونسية، بل لجنسيات أخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала