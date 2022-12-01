https://sputnikarabic.ae/20221201/الحرس-الوطني-التونسي-يوقف-17-مهاجرا-غير-شرعي-1070735818.html
الحرس الوطني التونسي يوقف 17 مهاجرا غير شرعي
الحرس الوطني التونسي يوقف 17 مهاجرا غير شرعي
أوقف الحرس الوطني التونسي اليوم 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:48+0000
2022-12-01T13:48+0000
2022-12-01T13:48+0000
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وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، في بيان صحفي أن وحدات من الحرس بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، أوقفت 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية، إثر اجتيازهم الحدود البرية التونسية خلسة"، بحسب موقع "شمس أف أم".ولفت المتحدث باسم الحرس الوطني إلى أنه تم القبض على شخص مطلوب في محافظة المهدية من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة.وخلال السنوات الأخيرة أصبحت تونس تمثل مركز انطلاق مكثف للهجرة غير النظامية ليس فقط للشبان والعائلات التونسية، بل لجنسيات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221031/تونس-تعلن-إحباط-6-عمليات-هجرة-غير-شرعية-1069674210.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرس الوطني التونسي يوقف 17 مهاجرا غير شرعي
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أوقف الحرس الوطني التونسي اليوم 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية.
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، في بيان صحفي أن وحدات من الحرس بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، أوقفت 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية، إثر اجتيازهم الحدود البرية التونسية خلسة"، بحسب موقع "شمس أف أم
".
ولفت المتحدث باسم الحرس الوطني إلى أنه تم القبض على شخص مطلوب في محافظة المهدية من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود
البحرية خلسة.
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت تونس تمثل مركز انطلاق مكثف للهجرة غير النظامية ليس فقط للشبان والعائلات التونسية، بل لجنسيات أخرى.