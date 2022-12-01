https://sputnikarabic.ae/20221201/الخارجية-الروسية-مؤتمر-ميونيخ-فقد-مصداقيته-ولن-نشارك-فيه-1070718978.html

الخارجية الروسية: مؤتمر ميونيخ فقد مصداقيته ولن نشارك فيه

الخارجية الروسية: مؤتمر ميونيخ فقد مصداقيته ولن نشارك فيه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الخميس، أن الوفد الروسي لن يشارك في مؤتمر ميونيخ القادم 2023 حتى ولو تمت دعوته، مؤكدة أن المنتدى الذي فقد موضوعيته. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T07:09+0000

2022-12-01T07:09+0000

2022-12-01T07:09+0000

روسيا

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وأشارت الخارجية إلى أنها لاحظت تغريدة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسغين، والتي ذكر فيها أن المسؤولين الروس لن تتم دعوتهم إلى الاجتماع المقبل في عام 2023.وقالت وزارة الخارجية الروسية: "نحن نعتبر هذا انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975 الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية".ورأت الوزارة أن "رفض الحوار أو عدم الرغبة أو الخوف في سماع وجهة نظر موسكو ومناقشة الخيارات الممكنة للتغلب على أصعب أزمة في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية هي صفات غير عادية لدبلوماسي كان في السابق السيد هيوسجن.واعتبر أن وزارة الخارجية أنه "بمثل هذه التصريحات وأفعاله، فإن الرئيس الحالي لمؤتمر ميونيخ يشوه سمعة منتدى النقاش الذي كان يحظى باحترام"، مضيفة بالقول "مرة أخرى نحن مضطرون لأن نعلن بأسف أن مؤتمر ميونيخ قد تحول في السنوات الأخيرة إلى منتدى غربي بحت وفقد شموليته وموضوعيته وتساوي أبعاده أمام المتحدثين الذين يتحدثون من على منبره. وقد اختفى الاهتمام بهذا الحدث في موسكو".وأوضحت الخارجية الروسية أن "الأمر ذاته يحدث في عواصم أخرى غير غربية"، مؤكدة على أن هذه الأسباب وغيرها، قررنا سابقا رفض المشاركة في اجتماع مؤتمر ميونيخ"، لافتة أنه بالنظر إلى ما تم إنجازه من خلال منصة المناقشة الدولية هذه كان من الصعب على هيوسغين توقع مشاركة ممثلين روسيين رسميين حتى لو تمت دعوتهم".

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