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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-8-قذائف-هيمارس-وأولخا-1070732121.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 8 قذائف "هيمارس" و"أولخا"
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 8 قذائف "هيمارس" و"أولخا"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت 8 قذائف صاروخية من طراز... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:36+0000
2022-12-01T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق جيتلوفكا، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك.بالإضافة إلى اعتراض ثمانية قذائف لصواريخ "هيمارس" و"أولخا"، في مناطق سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفاي زاباروجيه وزيليوني غاي وزدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ".وأضاف البيان، "في منطقة أوريكوفاتكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير منظومة إطلاق صواريخ من طراز" هيمارس" أمريكية الصنع. في مناطق في مناطق كريفايا لوكا وماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية رادار مضاد للبطارية الأوكرانية أيه أن / تي بي كيو-37".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولنو بول بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-25--1070695623.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 8 قذائف "هيمارس" و"أولخا"

12:36 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت 8 قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" و"أولخا".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق جيتلوفكا، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك.
بالإضافة إلى اعتراض ثمانية قذائف لصواريخ "هيمارس" و"أولخا"، في مناطق سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفاي زاباروجيه وزيليوني غاي وزدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ".
وأضاف البيان، "في منطقة أوريكوفاتكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير منظومة إطلاق صواريخ من طراز" هيمارس" أمريكية الصنع. في مناطق في مناطق كريفايا لوكا وماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية رادار مضاد للبطارية الأوكرانية أيه أن / تي بي كيو-37".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولنو بول بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
أمس, 11:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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