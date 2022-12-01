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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاع-الروسية-تدمير-ثلاث-نقاط-انتشار-مؤقت-للمرتزقة-الأجانب-في-جمهورية-دونيتسك-1070731124.html
الدفاع الروسية: تدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:08+0000
2022-12-01T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "دمّر الطيران العملياتي، التكتيكي وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ثلاث نقاط للانتشار المؤقت لوحدات المرتزقة الأجانب في منطقة بلدة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 85 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وأفراد ومعدات عسكرية في 162 منطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-210-من-القوميين-الأوكرانيين-المتطرفين-و100-مرتزق-أجنبي-بعمليات-للقوات-الروسية--1070594250.html
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روسيا, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: تدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك

12:08 GMT 01.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية في 162 منطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "دمّر الطيران العملياتي، التكتيكي وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ثلاث نقاط للانتشار المؤقت لوحدات المرتزقة الأجانب في منطقة بلدة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 85 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وأفراد ومعدات عسكرية في 162 منطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
القوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
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مقتل 210 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين و100 مرتزق أجنبي بعمليات للقوات الروسية
27 نوفمبر, 12:23 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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