https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاع-الروسية-تدمير-ثلاث-نقاط-انتشار-مؤقت-للمرتزقة-الأجانب-في-جمهورية-دونيتسك-1070731124.html
الدفاع الروسية: تدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:08+0000
2022-12-01T12:08+0000
2022-12-01T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "دمّر الطيران العملياتي، التكتيكي وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ثلاث نقاط للانتشار المؤقت لوحدات المرتزقة الأجانب في منطقة بلدة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 85 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وأفراد ومعدات عسكرية في 162 منطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-210-من-القوميين-الأوكرانيين-المتطرفين-و100-مرتزق-أجنبي-بعمليات-للقوات-الروسية--1070594250.html
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روسيا, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية في 162 منطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "دمّر الطيران العملياتي، التكتيكي وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ثلاث نقاط للانتشار المؤقت لوحدات المرتزقة الأجانب
في منطقة بلدة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 85 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وأفراد ومعدات عسكرية في 162 منطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.