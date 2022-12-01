عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-عسكريا-روسيا-من-مناطق-يسيطر-عليها-نظام-كييف-1070733887.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 أسيرا عسكريا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 أسيرا عسكريا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استعادة 50 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:15+0000
2022-12-01T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069172869_0:58:1201:734_1920x0_80_0_0_f89730860a47aaf9d046a238ed62b56c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر القتل في الأسر".وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة على أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-35-أسيرا-روسيا-من-المناطق-الخاضعة-لسيطرة-كييف--1070476148.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069172869_73:0:1129:792_1920x0_80_0_0_86367a55a444dd1e1ed77120aa4e04b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 أسيرا عسكريا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف

13:15 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 01.12.2022)
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استعادة 50 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر القتل في الأسر".
وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عودة 35 أسيرا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف
23 نوفمبر, 14:47 GMT
يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة على أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала