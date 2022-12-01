https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-عسكريا-روسيا-من-مناطق-يسيطر-عليها-نظام-كييف-1070733887.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 أسيرا عسكريا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 أسيرا عسكريا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استعادة 50 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:15+0000
2022-12-01T13:15+0000
2022-12-01T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر القتل في الأسر".وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة على أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-35-أسيرا-روسيا-من-المناطق-الخاضعة-لسيطرة-كييف--1070476148.html
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روسيا, القوات الروسية
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 أسيرا عسكريا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف
13:15 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استعادة 50 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
، كانوا معرضين لخطر القتل في الأسر".
وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم
إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة على أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.