https://sputnikarabic.ae/20221201/الرئيس-المصري-يجدد-التحذير-من-خطر-الزيادة-السكانية-1070724535.html
الرئيس المصري يجدد التحذير من خطر الزيادة السكانية
الرئيس المصري يجدد التحذير من خطر الزيادة السكانية
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تحذيره من خطر الزيادة السكانية على الاقتصاد، وتأثيره على عرقلة خطط التنمية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:05+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن السيسي حديثه عن الزيادة السكانية وذلك في معرض رده على كلمة عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.وتشهد مصر عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تستهدف رفع مستوى حياة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وفرص العمل.وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الجمهورية المصري، مهاب مميش، إن بلاده ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعطى تعليماته بالبدء في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.وأوضح مميش أن "الهيدروجين الأخضر يمثل نوعًا جديدًا من الوقود وهناك اتفاقيات دولية تعمل على مكافحة التلوث البيئي ومن ثم سيتم الاعتماد عليه"، لافتا إلى أن "مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
الرئيس المصري يجدد التحذير من خطر الزيادة السكانية
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جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تحذيره من خطر الزيادة السكانية على الاقتصاد، وتأثيره على عرقلة خطط التنمية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة.
ونقلت صحيفة
"المصري اليوم" عن السيسي حديثه عن الزيادة السكانية وذلك في معرض رده على كلمة عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.
و صرح الرئيس السيسي بأن النمو السكانى سيأكل البلد، مشيرا إلى أنه يقول ذلك "ليس لغرض تخويف الشعب، لكنه يتوجه بهذا الحديث إلى جميع المؤسسات في مصر بما فيها المؤسسات الدينية".
وتشهد مصر عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تستهدف رفع مستوى حياة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وفرص العمل.
وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الجمهورية المصري، مهاب مميش، إن بلاده ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر
في المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعطى تعليماته بالبدء في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
وأوضح مميش أن "الهيدروجين الأخضر يمثل نوعًا جديدًا من الوقود وهناك اتفاقيات دولية تعمل على مكافحة التلوث البيئي ومن ثم سيتم الاعتماد عليه"، لافتا إلى أن "مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة".